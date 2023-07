GNTM-Enisa Bukvic verarbeitet Trennung von Simon Desue am Schießstand: "Balkan Style"

Enisa Bukvic (29) posiert auf einem Schießstand. © Screenshot/Instagram/enisa.bukvic

"Therapy session balkan style" ("Therapiesitzung im balkanischen Stil"), schrieb das schwedisch-bosnische Model zu einem Bild, das sie mit einer Schutzbrille auf der Nase auf einem Schießstand zeigt.

Es folgt ein kurzer Clip von der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in Aktion. Gleich fünfmal feuert die 29-Jährige dabei auf ihr Ziel und lässt die Patronenhülsen fliegen.

Ob sie auch getroffen hat, verriet sie nicht. Ebenso wenig, ob die spezielle Therapie bei der Bewältigung der Trennung von ihrem langjährigen Partner geholfen hat.

Am Montag verkündete Enisa das Aus ihrer Beziehung mit Simon Desue auf Instagram. "Ich möchte euch mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst wurde und wir nicht länger zusammen sind", schrieb sie ihren Followern. "Bitte respektiert meine Privatsphäre in dieser Angelegenheit während ich dieses Kapitel in meinem Leben abschließe."



Ein langes Kapitel. Vorhersehbar war das Ende für Außenstehende nicht.

Zwar sah man die beiden nur selten zusammen auf Bildern oder in ihren jeweiligen Storys, ungewöhnlich war das für das Influencer-Paar jedoch nicht.