Enisa Bukvic verrät: Aus diesem Grund wird "Dubai Diaries" nicht weitergedreht

Dubai/Hamburg - Eine Staffel, und das war's auch schon wieder. "Dubai Diaries", ein Reality-Format, das unter anderem vom Leben wohlhabender Auswanderer in dem Wüstenstaat handelt, wird nicht fortgesetzt. Protagonistin Enisa Bukvic (29), die mit dem YouTuber Simon Desue (31) seit einigen Jahren in Dubai zu Hause ist, erklärte auf Instagram jetzt, wieso.

Enisa Bukvic lebt seit dreieinhalb Jahren in Dubai. © Screenshot/Instagram/enisa.bukvic

Vor rund dreieinhalb Jahren wanderte das Paar aus Deutschland aus. Simon Desue seien in Hamburg so viele Steine in den Weg gelegt worden, "dass ich mich rauskämpfen musste", begründete er damals seinen Entschluss.

"Ich habe keinen Grund mehr, in Deutschland zu sein. Ich habe meine Freunde und Familie hinter mir gelassen, die ich liebe, weil ich nicht so weiterleben kann in Deutschland, wie es der Fall war."

Oder vielleicht auch, weil Dubai sich als Steuerparadies einen Namen gemacht hat und deshalb zuhauf Influencer anzieht?

Das Paar scheint sich jedenfalls gut eingelebt zu haben. Führt ein Leben in Saus und Braus und bewohnt eine (neue) luxuriöse Villa.

In der fühlt sich Enisa zwar zurzeit nicht besonders wohl - durch die Dreharbeiten hatte jeder Zutritt zu ihrem Haus, auch Menschen, die jetzt nicht mehr ihre Freunde seien - aber da kann das Paar bestimmt bald für Abhilfe sorgen.

Zu sehen ist das alles nicht nur regelmäßig auf Instagram, sondern eben auch in der ehemaligen Serie "Dubai Diaries".