GNTM-Enisa nach Trennung von Simon Desue: "Ich bin so glücklich!"

Doch all diese Pläne scheinen inzwischen der Vergangenheit anzugehören. Die genauen Hintergründe der Trennung behalten Enisa und Simon vorerst für sich. Doch Enisa ließ ihre Fans nach dem offiziellen Statement weiter an ihrem neuen Alltag teilhaben.

Die Nachricht erreichte Fans der beiden erst in der vergangenen Woche. In einem kurzen Statement in ihrer Instagram-Story erklärte Enisa: "Ich möchte Euch mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst und wir nicht länger zusammen sind." Sie wolle das vergangene Kapitel ihres Lebens nun abschließen.

Erst in der vergangenen Woche war das Liebes-Aus zwischen Enisa und Simon bekannt geworden. © Screenshot/Instagram/enisa.bukvic (Bildmontage)

So meldete sie sich vor wenigen Tagen bereits mit Bildern, auf denen zu sehen ist, wie sie mit Schutzbrille auf der Nase und einer Waffe in der Hand an einem Schießstand steht. "Therapiesitzung im Balkan-Style", kommentierte sie dazu. Ob das schon gegen den Liebeskummer geholfen hat?

Denn in ihrer aktuellen Instagram-Story zeigte sich Enisa dann auch wieder freudestrahlend: "Ich bin bei meiner Familie in Bosnien", berichtete sie da. Und weiter: "Ich habe so eine tolle Zeit. Ich bin so happy, hier zu sein!"

Auf weiteren Bildern war zu sehen, wie sie die Zeit mit ihrem Vater, ihrer Schwester und Cousins verbrachte. Offenbar eine willkommene Ablenkung für die 29-Jährige.

Wir bleiben gespannt, wie es jetzt für Enisa weitergeht und ob sie Dubai in Zukunft lieber den Rücken kehren wird.