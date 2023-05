Entsetzen in Kampfsport-Gemeinschaft: Mark Zuckerberg gewinnt bei erstem Turnier Goldmedaille!

Redwood City (Kalifornien) - Damit hatte wohl niemand gerechnet: Facebook- und Meta-Gründer Mark Zuckerberg (38) hat am Wochenende völlig überraschend erstmals an einem Jiu-Jitsu-Turnier teilgenommen und direkt gewonnen. Wer vermutet, dass Fotos und Videos des Wettkampfs KI-generierte Fakes sind, liegt falsch. Der 38-Jährige trainiert seit Jahren Jiu-Jitsu, wie das britische Qualitätsmedium The Guardian aktuell berichtet.