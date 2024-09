Entstand Corona wirklich im Fledermaus-Anus? Comedian Kaya Yanar kann's nicht glauben

Frankfurt am Main/Zürich - Auch wenn die Corona-Pandemie bei vielen schon fast wieder vergessen ist, stellen sich doch nach wie vor einige Fragen. Diesen nimmt sich nun Comedian Kaya Yanar (51) an - natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise.

"Denn", sagt Kaya, "so'n Fledermaus-Arsch fliegt Dir nicht einfach so ins Gesicht!". Dann imitiert er eine Fledermaus, die sich, Hintern voran, Kamikaze-mäßig auf unschuldige Passanten stürzt.

Auf Instagram präsentiert der gebürtige Frankfurter gerade einen Ausschnitt aus seinem neuen Comedy-Programm, das Kaya im kommenden Jahr in Deutschland und auch in Österreich präsentieren wird.

Bereits seit Jahren entwirft Kaya Yanar immer wieder spezielle Programme für seine Wahlheimat Schweiz. (Archivbild) © dpa/EPA/Manuel Lopez

Kayas Fans finden den Gag natürlich total witzig, wie die vielen Kommentare und die Tränen lachenden Emojis in der Kommentarspalte zeigen. Und nicht wenige der Kaya-Fans haben selbstverständlich auch schon Tickets für die Tour im kommenden Jahr.

Zurzeit ist Kaya übrigens auch auf der Bühne zu sehen, allerdings nur in der Schweiz. Aus gutem Grund: Denn seit 2011 ist er mit der Schweizer Dressurreiterin Josephine Rosen (38) liiert, zu der er 2012 nach Zürich zog.

Seit 2018 ist das Paar verheiratet und hat zwei 2019 und 2021 geborene Söhnchen.

Und da das Leben in der Schweiz so seine Eigenheiten hat - nicht nur, was die Sprache betrifft - thematisiert Kaya seine Situation als Wahl-Schweizer immer wieder mit viel Humor.

Das führte dann schließlich zu bereits mehreren speziellen Comedy-Programmen - nur für die Schweiz.