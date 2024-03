Er kann es nicht lassen! Faisal Kawusi sorgt mit provokantem Post für Skandal

Köln - Der umstrittene Comedian Faisal Kawusi (32) hat erneut für einen Skandal gesorgt. Diesmal in seinem Visier: "Miss Germany 2024" Apameh Schönauer (39) und die LGBTQI+-Community.

Comedian Faisal Kawusi (32) fällt immer wieder mit Skandal-Äußerungen in der Öffentlichkeit auf. © Henning Kaiser/dpa

Mit diesem Instagram-Post ist der 32-Jährige mal wieder viel zu weit gegangen!

Am Mittwoch veröffentlichte Faisal über seinen Kanal ein Bild, das auf der einen Seite die neugewählte "Miss Germany" Apameh Schönauer (39) zeigt, wie sie stolz mit ihrer Schärpe posiert. Auf der anderen Seite präsentiert sich der Skandal-Comedian oberkörperfrei.

Dazu schreibt Faisal: "Anscheinend muss man bei einem Schönheitswettbewerb nicht mehr schön sein. Dann bin ich ab sofort der offizielle Nachfolger von Arnold Schwarzenegger." Dazu ergänzt der 32-Jährige: "Wenn ihr was anderes sagt, dann ist das FAT Shaming und ihr seid Nazis".

Anschließend fragt er provokant: "Liebe Frauen, was sagt ihr dazu? Also die klassischen Frauen, die von früher, die mit Uterus, ihr wisst schon, was ich meine."