Er macht Platz für Brad Pitt: Paul Wesley lässt sich scheiden!

Ist nach dem Ehe-Aus zwischen Paul Wesley (40, Mitte) und Ines de Ramon (30) der Weg frei für ihre Romanze mit Hollywood-Star Brad Pitt (59, l.)? © Montage: Christophe Archambault/AFP, Alberto E. Rodriguez/Getty Images via AFP

Bereits seit September vergangenen Jahres gehen der Serienstar und die hübsche Schmuckmanagerin getrennte Wege. Jetzt soll das Ehe-Aus auch amtlich werden.



Wie das US-Promi-Magazin US Weekly berichtete, hat Paul Wesley am Freitag in Los Angeles die Scheidungspapiere eingereicht.

Die Entscheidung, sich zu trennen, beruhe auf Gegenseitigkeit und sei bereits vor fünf Monaten erfolgt, heißt es in dem Bericht weiter. Das Ex-Paar bitte aktuell um Privatsphäre.

Wirklich überraschend kommt dieser Schritt nicht: Schließlich soll Pauls Ex-Frau Ines de Ramon längst wieder neu verliebt sein - und zwar in keinen Geringeren als Megastar Brad Pitt.

Bereits zu dessen Geburtstag im Dezember war die schöne Brünette kuschelnd und flirtend an der Seite des Hollywood-Stars gesichtet worden.