09.04.2026 17:48 Er spielte die "Fuzzis" und machte sie unsterblich: Mario Adorf ist tot - Ein Nachruf

Er brauchte keinen großen Auftritt. Ein Blick reichte. Eine Stimme, die durch den Raum schnitt. Mario Adorf war nie Statist im eigenen Film, er beherrschte ihn.

Von Lena Plischke

Paris - Er brauchte keinen großen Auftritt. Ein Blick reichte. Eine Stimme, die durch den Raum schnitt. Mario Adorf war nie Statist im eigenen Film - er beherrschte ihn. Jetzt ist einer der größten deutschen Schauspieler im Alter von 95 Jahren in seiner Pariser Wohnung gestorben. Nach kurzer Krankheit sei er laut seinem Manager Michael Stark am Mittwoch friedlich eingeschlafen.

Die deutsche Schauspiellegende Mario Adorf ist mit 95 Jahren gestorben. © imago/Panama Pictures Er liebte die großen Rollen. Die Lauten, die Mächtigen, die Unbequemen. "Große Fuzzis", nannte er sie selbst. Männer, die man nicht mögen musste, aber verstehen konnte. Adorf gab ihnen Wucht, Tempo, Zweifel. Er machte sie größer, als sie geschrieben waren und menschlicher, als sie sein wollten. Dabei begann alles unscheinbar. In Mayen in der Eifel war er "Klassenclown", nicht Bühnenstar. Erst nach dem Abitur zog es ihn zur Schauspielerei, er studierte in München, ging ans Theater und stand plötzlich im Zentrum. Wer ihn besetzte, bekam keine Figur. Er bekam Präsenz. Promis & Stars Er wurde 95 Jahre alt: Schauspieler Mario Adorf ist tot Regisseure wie Billy Wilder (†95), Rainer Werner Fassbinder (†37), Volker Schlöndorff (87) und Margarethe von Trotta (84) holten ihn vor die Kamera.

Schon in den 60er Jahren ließ Adorf nicht nur das Herz von Sophia Loren (91) im Film "Die Über-Sinnliche" höher schlagen. © imago/Everett Collection

Auch mit Bondgirl Ursula Andress (90) durfte Mario Adorf schmusen. © imago/Everett Collection

In der Miniserie "Kir Royal" gab Mario Adorf 1986 den bayerischen Generaldirektor Heinrich Heini Haffenloher zum Besten. © IMAGO/Mary Evans

Bis zuletzt blieb Adorf dem Leben zugewandt

Mario Adorfs Ehefrau Monique Faye war bis zum Schluss bei ihm. © IMAGO/Weißfuß Filme wie "Die Blechtrommel", "Lola", "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und "Kir Royal" tragen bis heute seine Handschrift. Adorf konnte schreien, schmeicheln, drohen und blieb dabei immer glaubwürdig. Er lebte nicht nur auf der Leinwand. Italien wurde ihm zur zweiten Heimat, das Dolce Vita zu seinem Rhythmus. "Dass ich dieses Dolce Vita mitmachen konnte, das habe ich sehr genossen", sagte er mal. Bis zuletzt blieb er dem Leben zugewandt. An seiner Seite: seine Frau Monique Faye und ein Publikum, dem er zum Abschied danken ließ - für jahrzehntelange Treue. Promis & Stars ZDF-Moderator packt über sein Coming-out aus: "Habe mich nie vor eine Gruppe gestellt und es verkündet" Jetzt fehlt diese Stimme. Dieser Blick. Diese Wucht.

"Wir sehen uns…" Promis nehmen Abschied

2016 erzählte Mario Adorf (†95) beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (44) Geschichten. © imago/Star-Media

Jan Josef Liefers (61) spricht Mario Adorfs Ehefrau Monique sein "tiefes Beileid" aus. © imago/Rüdiger Wölk