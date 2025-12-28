Er starb einen Tag vor seinem Geburtstag: Schauspieler Peter Sattmann (†77) ist tot

Berlin - Trauer um einen weiteren deutschen Schauspieler: Peter Sattmann ist am ersten Weihnachtsfeiertag - nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag - gestorben. Die Todesnachricht bestätigte ein Sprecher seiner Agentur Tom Produkt der Deutschen Presseagentur.

Der Schauspieler starb am ersten Weihnachtsfeiertag nur einen Tag vor seinem Geburtstag. © picture alliance / dpa

Der gebürtige Sachse wurde am 26. Dezember 1947 in Zwickau geboren.

Als Sohn der Sängerin und Schauspielerin Gerda Sattmann verließ er gemeinsam mit seiner Familie 1957 die DDR und zog in die BRD nach Friedrichshafen am Bodensee.

Seine berufliche Laufbahn begann 1969 am Deutschen Theater in Göttingen. Ab 1973 stand der Schauspieler auch für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

1967 heiratete Sattmann erstmals in München. Aus der Ehe stammt seine erste Tochter, Katrin Sattmann (55). Von 1990 bis 1998 war er mit der Schauspielerin Katja Riemann (62) liiert, mit der er seine zweite Tochter, Paula Riemann (32), bekam.