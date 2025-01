Er wäre 70 Jahre alt geworden! Party steigt zu Ehren von Jan Fedder

Schauspieler Jan Fedder (†64) wäre am Dienstag 70 Jahre alt geworden. Freunde und Bekannte gedenken ihm mit einer Feier auf dem Kiez. © Fabian Bimmer/dpa

Im Boxkeller des Kultlokals gibt es sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch einen Jan-Fedder-Abend. An beiden Abenden werde Autor Tim Pröse aus der Fedder-Biografie "Unsterblich" lesen und der Shanty-Chor „De Elbshippers“ singen, wie Jan Fedders Witwe, Marion Fedder (63), der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Außerdem soll die neu komponierte "Jan-Fedder-Hymne" unplugged aufgeführt werden. Marion Fedder hat die Abende organisiert und die Hymne zusammen mit dem Hamburger Polizeiorchester und dem Hamburger Sänger Ole Feddersen aufgenommen.

Sie wünscht sich, dass das Lied - in dem auch Jan Fedder selbst zu hören ist - zudem eine neue Hamburg-Hymne wird. "Ja, das wäre natürlich toll, wenn die Hamburger diese Hymne toll finden und ab und zu mal spielen und an ihn denken. Das wäre natürlich das Größte."

Dass der 70. Geburtstag in der Reeperbahn-Kultkneipe gefeiert wird, hat einen guten Grund: "Die Ritze war Jans Stammkneipe, sein Wohnzimmer. Sie war immer seine Lieblings-Feier-Location", sagte Marion Fedder. Er habe immer sehr gern seine Geburtstage gefeiert. "Mit ganz vielen Leuten und bunt und lustig."