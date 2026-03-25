Er war der Onkel von Angelina Jolie: Musiker Chip Taylor ist tot

Los Angeles (USA) - Große Trauer in der US-Musikszene: Songwriter und Musiker Chip Taylor ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Chip Taylor (†86) war ein erfolgreicher Songwriter. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das bestätigte sein Plattenlabel "Train Wreck" gegenüber RollingStone. Demnach sei der Sänger bereits am Montag in einem Hospiz verschieden. Die Todesursache ist allerdings nicht bekannt.

Taylor wurde 1940 als James Wesley Voight in New York geboren und war der Bruder des Schauspielers Jon Voight (87), Angelina Jolies (50) und James Havens (52) Vater.

Seinen ersten Song schrieb der Amerikaner mit zarten zwölf Jahren, mit 16 war er bereits Frontmann von "Wes Voight" und "The Town Three". Später änderte er seinen Namen zu Chip Taylor und landete 1962 mit "Here I Am" seinen ersten Chart-Hit.

Den großen Durchbruch erlangte Taylor allerdings als Autor des Songs "Wild Thing", der 1966 durch die Band "The Troggs" zum Welthit wurde.

In den Jahren danach wurde das Lied von Künstlern wie der Band "The Runaways" und den Muppets gecovert.