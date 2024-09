Er war Deutschlands berühmtester Schuldnerberater: Peter Zwegat ist tot

Von 2007 bis 2019 stand Zwegat für die Produktion vor der Kamera. In 140 Folgen beriet er seine in finanzielle Krisen gekommenen Klienten einfühlsam und mit Sachverstand.

Das teilte RTL am Montag mit. Zwegat sei bereits am 9. August "plötzlich und unerwartet" verstorben, hieß es weiter.

Im Jahr 2008 stellte Peter Zwegat sein Buch "Raus aus der Schuldenfalle" vor. © Arno Burgi dpa/lbn

Peter Zwegat wuchs in Ost-Berlin auf und flüchtete im Alter von zehn Jahren mit seiner Familie nach West-Berlin. Der Hauptstadt blieb er bis zu seinem Tod treu.

Der spätere TV-Star machte zunächst eine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten, bevor er Sozialpädagogik studierte.

Im Jahr 2011 heiratete Zwegat seine Ehefrau Liane Scholze, mit der er schon seit 2006 zusammen war.

In Gedenken an Peter Zwegat zeigt RTL am heutigen Freitag bei RTLUp um 20.15 Uhr und am Samstag bei RTL ab 13.05 Uhr ausgewählte Folgen von "Raus aus den Schulden".

Erstmeldung um 12.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.46 Uhr.