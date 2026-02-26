Schock für Komiker Martin Short: Seine Tochter ist tot

Los Angeles - Schrecklicher Todesfall in der Familie von Martin Short (75)! Die älteste und einzige Tochter des kanadischen Komikers, Katherine Hartley Short, ist tot.

Schauspieler Martin Short (damals 57) mit seiner Tochter Katherine (damals 24) 2008 bei der Filmpremiere von "Die Geheimnisse der Spiderwicks" in Los Angeles. © IMAGO/PicturePerfect

Wie "TMZ" berichtet, habe sich die 42-Jährige mit einer Schusswaffe selbst das Leben genommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr entdeckten die Leiche der Frau am Montagnachmittag gegen 18.40 Uhr (Ortszeit) in ihrem Haus in den Hollywood Hills.

Ein Sprecher der Polizei teilte dem Promi-Portal mit: "Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist von diesem Verlust zutiefst erschüttert und bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre. Katherine war allseits beliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben."

Short wurde 1983 geboren und von Martin Short und dessen Frau Nancy Dolman (†58), die 2010 an Eierstockkrebs starb, adoptiert. Sie absolvierte an der New York University (NYU) ihren Bachelor und erwarb im Anschluss an der USC einen Maser in Sozialarbeit.

Bis zu ihrem Tod arbeitete Short als Sozialarbeiterin in Los Angeles. Zudem engagierte sie sich bei der gemeinnützigen Organisation "Bring To Change", die sich für den Abbau von Stigmata im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen starkmacht.