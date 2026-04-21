Er wurde nur 44 Jahre alt: Beliebter TV-Moderator gestorben
Oschatz - Vor allem bei Kindern dürfte er bekannt und beliebt gewesen sein, doch jetzt wurde eine traurige Nachricht öffentlich: Der frühere KiKA-Moderator Lukas Koch (†44) ist tot.
Der gebürtige Sachse starb bereits am 20. Januar vergangenen Jahres, wie Bunte von Lukas' Schwester erfahren hat. "Ich hoffe, dass seine sensible Seele endlich Frieden findet", sagte sie der Zeitschrift.
Der damals 44-Jährige soll lange unter Depressionen gelitten haben. Zur Todesursache wurde offiziell dennoch nichts bekannt.
Einst begann er seine Karriere beim Musiksender VIVA, er unter anderem für Shows wie "Voll VIVA", "Chartsurfer" und "Interaktiv" vor der Kamera. Zu seinen Kollegen gehörte unter anderem auch Oliver Pocher (48).
"Wir haben uns in den letzten Jahren zwar aus den Augen verloren, aber es ist immer schade, wenn Leute, mit denen man einen Teil des beruflichen Weges gegangen ist, dann so früh versterben", so der Comedian im Gespräch mit Bunte.
Ab 2002 moderierte Koch sieben Jahre verschiedene Sendungen bei KiKA, später auch bei 3Sat und ZDF. 2012 war er für einen Grimme-Preis nominiert. Danach wurde es ruhiger um den Oschatzer.
Ehemalige Kollegen trauern um Lukas Koch
Milka Loff Fernandes (45) brachte bei Instagram ihre Trauer zum Ausdruck: "Wir haben vor Jahren zusammengearbeitet – nicht lange, nicht eng, aber lange genug, um mir die Tragweite seines Verlustes vor Augen zu führen."
Auch Künstlermanager Fred Bauer, der Koch jahrelang betreute, äußerte sich gegenüber Bunte. Für ihn sei der Moderator ein besonderer Mensch gewesen, "der in keine Form oder Schublade passte."
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