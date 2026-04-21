Er wurde nur 44 Jahre alt: Beliebter TV-Moderator gestorben

Oschatz - Vor allem bei Kindern dürfte er bekannt und beliebt gewesen sein, doch jetzt wurde eine traurige Nachricht öffentlich: Der frühere KiKA-Moderator Lukas Koch (†44) ist tot.

Lukas Koch (†44, l.) moderierte jahrelang bei KiKA. Hier ist er gemeinsam mit den Musikern Kate Hall (42) und Ben (44) sowie zwei Gesangsshow-Kandidatinnen zu sehen. © IMAGO / suedraumfoto

Der gebürtige Sachse starb bereits am 20. Januar vergangenen Jahres, wie Bunte von Lukas' Schwester erfahren hat. "Ich hoffe, dass seine sensible Seele endlich Frieden findet", sagte sie der Zeitschrift.

Der damals 44-Jährige soll lange unter Depressionen gelitten haben. Zur Todesursache wurde offiziell dennoch nichts bekannt.

Einst begann er seine Karriere beim Musiksender VIVA, er unter anderem für Shows wie "Voll VIVA", "Chartsurfer" und "Interaktiv" vor der Kamera. Zu seinen Kollegen gehörte unter anderem auch Oliver Pocher (48).

"Wir haben uns in den letzten Jahren zwar aus den Augen verloren, aber es ist immer schade, wenn Leute, mit denen man einen Teil des beruflichen Weges gegangen ist, dann so früh versterben", so der Comedian im Gespräch mit Bunte.

Ab 2002 moderierte Koch sieben Jahre verschiedene Sendungen bei KiKA, später auch bei 3Sat und ZDF. 2012 war er für einen Grimme-Preis nominiert. Danach wurde es ruhiger um den Oschatzer.