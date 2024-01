Eric Sindermann provoziert heftigen Rosenkrieg: "Verpisst Euch"

Eric Sindermann (35) ist kürzlich zum allerersten Mal bei seiner neuen Freundin Desiree Hansen (46) zu Besuch gewesen. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Leidtragender war der Ex seiner neuen Partnerin Desiree Hansen (46), denn bei seinem ersten Besuch im Düsseldorfer Haus der 46-Jährigen hat sich Dr. Sindsen äußerst respektlos gegenüber Jörg Hansen verhalten.

"Das gehört bald alles mir", schrieb er zu einer Room-Tour in seiner Instagram-Story, obwohl das Haus Desiree und Jörg gemeinsam gehört. Sie hätten sich darauf geeinigt, dass er so lange ins Hotel geht, während die beiden Turteltauben ihren Spaß im Haus haben, erklärte der "Stranger Sins"-Teilnehmer in seiner Story.

Dass das ganze aber dermaßen aus dem Ruder läuft, damit hatte Hansen wohl nicht gerechnet. Nicht nur, dass Sindermann die Nacht mit Desiree im gemeinsamen Ehebett verbrachte, die Blondine gewährte ihrer neuen Flamme sogar Zugang ins Allerheiligste ihres Noch-Ehemanns: sein Büro.

"Ich darf nur nackt da rein, als er noch hier gewohnt hat, aber wenn Du es fortführen möchtest, sehr gerne", ließ der Mallorca-Star Sindermann provokant wissen.

Im Dachgeschoss hat sich der Bauunternehmer sein eigenes kleines Reich eingerichtet, mit zahlreichen Sammlerstücken, die auch Erik gefielen, unter anderem eine E.T.-Puppe. "Wenn Du willst, nimm den doch mit", schlug Desiree ihrem Schatz vor.