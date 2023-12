Eric Sindermann kassiert Wutsturm für Probewoche mit einer Lady: "Wir sind hier nicht in Saudi-Arabien"

Berlin - Eric Sindermann (35) wagt das Experiment "Stiftung Beziehungstest"! Weil der Reality-TV-Star eine potenzielle Partnerin erst eine Woche austesten will, bevor er sich festlegt, hagelt es Kritik in den sozialen Medien.

Eric Sindermann (35) plädiert für mehr Toleranz. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen

Bereits seit Sonntag läuft die Beziehung auf Probe. Seine Ausgewählte ist Reality-TV-Darstellerin Desiree Hansen (46), die auch als Miss Sugar auf Malle singt.

"Ganz im Ernst, ihr könnt es vielleicht an meinem Gesicht sehen. Ich bin sichtlich geschockt beziehungsweise auch erbost darüber, was für negative Nachrichten gerade reinkommen", wendet sich der Berliner Modemacher in einem Instagram-Video an seine Community.

"Ihr kennt alle meine Vorgeschichte, ihr wisst alle, ich möchte nicht ganz sofort in eine Beziehung gehen. Was ist denn so schlimm daran, wenn man eine Probewoche macht?", fragt er in die virtuelle Runde.

Immerhin müsse man sich kennenlernen und schauen, wie man funktioniere, stellt der Reality-TV-Star seine Sicht der Dinge dar. "Und was, wie wir das gerade machen, finde ich in keinster Weise schlimm."

Der 35-Jährige versteht den Wirbel nicht und gibt zurück: "Mal ganz im Ernst, wir sind hier nicht in Saudi-Arabien, wo ich ihr gerade verbiete, in die Schule zu gehen oder Auto zu fahren."