Eric Sindermann packt aus: Ungeschützter Sex endet in Krankheits-Schock

Berlin - Ein gesundheitlicher Rückschlag führte bei Eric Sindermann (37) zu einem überraschenden Sinneswandel. Früher verzichtete er bewusst auf Schutz beim Liebesspiel - heute denkt er anders darüber.

Nach einer ernsthaften Infektion ist Eric Sindermann (37) nun schlauer. © Instagram: dr.sindsen

TAG24 traf den selbst ernannten "Modekönig von Deutschland" am Samstagabend bei der "Night of Realitystars" in Berlin. Die Benefizgala zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. rückte ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt: Verhütung und Aufklärung in der Reality-Welt.

"Ich habe ja früher immer ohne Gummi Sex gehabt, also ganz, ganz oft", berichtet Sindermann in diesem Zusammenhang.

Doch irgendwann hätte ihn eine ernsthafte Geschlechtskrankheit erwischt. "Danach habe ich echt gedacht: 'Eric, auch wenn es mit Gummi schwer ist, Sex zu haben, mach es'", erklärte der 37-Jährige.

Glück im Unglück: Die Infektion konnte behandelt werden - heute ist Eric komplett gesund! "Der Spaß dauert fünf Minuten und danach kannst du dir dein ganzes Leben versauen", so Erics Tipp.

"Entweder mit einer Geschlechtskrankheit oder mit einem Kind, was du nicht so versorgen kannst, wie du es gerne würdest", erklärte der Realitystar weiter.