Eric Sindermann packt aus: Ungeschützter Sex endet in Krankheits-Schock
Berlin - Ein gesundheitlicher Rückschlag führte bei Eric Sindermann (37) zu einem überraschenden Sinneswandel. Früher verzichtete er bewusst auf Schutz beim Liebesspiel - heute denkt er anders darüber.
TAG24 traf den selbst ernannten "Modekönig von Deutschland" am Samstagabend bei der "Night of Realitystars" in Berlin. Die Benefizgala zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. rückte ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt: Verhütung und Aufklärung in der Reality-Welt.
"Ich habe ja früher immer ohne Gummi Sex gehabt, also ganz, ganz oft", berichtet Sindermann in diesem Zusammenhang.
Doch irgendwann hätte ihn eine ernsthafte Geschlechtskrankheit erwischt. "Danach habe ich echt gedacht: 'Eric, auch wenn es mit Gummi schwer ist, Sex zu haben, mach es'", erklärte der 37-Jährige.
Glück im Unglück: Die Infektion konnte behandelt werden - heute ist Eric komplett gesund! "Der Spaß dauert fünf Minuten und danach kannst du dir dein ganzes Leben versauen", so Erics Tipp.
"Entweder mit einer Geschlechtskrankheit oder mit einem Kind, was du nicht so versorgen kannst, wie du es gerne würdest", erklärte der Realitystar weiter.
Reality-Shows? Für Eric immer noch ein Thema!
Trotz seiner Erkenntnis sei er nicht abgeschreckt, an Reality-Formaten wie "Temptation Island" oder "Are You The One" teilzunehmen. Die Sendungen sind dafür bekannt, dass es zwischen den Teilnehmern häufig zu intimen Begegnungen kommt.
"Aber bei Temptation ist eigentlich die Regel, wenn man schon eine Tochter hat, dass man nicht mitmachen darf", erzählte er. Eric hat aus einer früheren Beziehung eine elfjährige Tochter. Seit Kurzem steht er wieder in gutem Kontakt zu ihr.
Davon abgesehen müsste er zunächst einmal eine feste Partnerin finden. Doch sein Fokus liegt derzeit nicht auf Frauen, sondern auf dem Boxsport, wie er kürzlich verriet.
"Wenn man eine Frau wirklich liebt, dann ist man auch mit dem ganzen Herzen bei ihr. Aber in den letzten Jahren habe ich keine richtig geliebt. Außer meine Sommerhaus-Frau", so der TV-Star.
