Eric Sindermann verrät Nora seine Masche: Deshalb sind seine Songs erfolgreich

Leipzig/Berlin - Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nora Lob (34) berichtet regelmäßig auf YouTube in " Gossip der Woche " über Reality-Stars, die mit Negativschlagzeilen aufgefallen sind. Danach wählt ihre Community immer den "Loser der Woche". Zuletzt hatte Nora bereits "Loser der Woche" Christin Okpara im Interview . Auf einem Event in Berlin hat sich die Influencerin auch Eric Sindermann (34) für ein paar Fragen geschnappt, der die Wahl schon mal gewann.

Seinen Preis hat der Ex-" Sommerhaus der Stars "-Kandidat selbst mitgebracht. Einen großen silberfarbenen Pokal. Der steht für seinen neuen Song " Rosenkrieg ", den er mit Daniel Roth rausgebracht hat. Bei dem geht es um seine Ex-Freundin Katharina , mit der es sowohl im als auch nach dem Sommerhaus ordentlich Stress gab. Was genau es mit dem Pokal auf sich hat, erzählt er Nora.

Nora will wissen, wie Eric sich als Loser der Woche fühlt. "Ach, ich bin es eigentlich gewohnt, dass die Leute über mich lachen oder das nicht ganz so ernst nehmen, was ich mache, aber das ist für mich kein Problem mehr. Damit verdiene ich übrigens mein Geld, Leute."

"Flirtest du gerade mit mir?", will Nora wissen."Nein, absolut nicht, ich bin in einer Beziehung, aber ich muss dich wirklich mal sehr positiv hervorheben."

Die " Temptation Island "-Verführerin fragte Eric schon mal für ein Interview an, welches er allerdings ablehnte. Auf der Veranstaltung konnte Dr. Sindsen, wie er sich selbst nennt, aber nicht mehr Nein sagen. "Ich konnte jetzt nicht weg und ich fand dich auch sehr sympathisch. Du siehst natürlich in real noch viel, viel hübscher aus als auf Instagram."

Nora hat Eric zum "Loser der Woche" gekürt. Seinen Pokal hat der Reality-Star sich selbst mitgebracht. © Screenshot/Instagram/supergirl_nora

Eine Überraschung offenbarte Sindermann beim Spiel "Würdest du eher". "Würdest du eher als Einziger nackt auf einer Familienfeier sein oder als Einziger angezogen?", fragt Nora.



Man kennt Eric bereits halbnackt vom "Sommerhaus der Stars" oder "B:REAL", umso überraschender seine Antwort: "Also, ihr werdet es kaum glauben, aber nackt ist für mich wirklich unterste Grenze, würde ich nie machen. Also ich werde nie bei 'Adam sucht Eva' und so da sein."

Eric liebt sich, aber als selbstverliebt würde er sich nicht bezeichnen. Der Reality-Star sagt: "Das Wichtigste ist, dass man sich selbst liebt, umso besser kommt man auch im Leben klar und ist glücklich."

Die Influencerin möchte deshalb drei Tipps von ihm hören, wie man sich selbst mehr lieben kann: "Es ist ganz wichtig, nicht immer mitzuschwimmen, sich selbst treu zu bleiben und wirklich auch seine Träume zu leben. Wirklich ausbrechen, sein Ding machen. Ich lebe meine Träume und bin super happy."

Nora fragt genauer nach, was denn sein großer Traum ist. "Mein Traum ist es, A-Promi zu werden und Modekönig 2028, also ich will wirklich mit Dr. Sindsen [Anm. d. Red.: seine Modemarke] was erschaffen, was es noch nie gab in Deutschland, und ich bin überzeugt, dass ich das schaffe."