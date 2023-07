Christin Okpara packt bei "Temptation Island"-Nora aus: Diesen Reality-Star hasst sie!

"B:Real"-Star Fabio hat sich mal eben zwischen die beiden Frauen in das Interview geschlichen. © Screenshot/Instagram/supergirl_nora

Die 26-Jährige ist bekannt für ihre impulsive Art. Egal ob bei "Are You The One", "Couple Challenge" oder außerhalb von Shows, sie eckt oft an. Nora fragte deswegen direkt nach: "Warum bist du immer so aggro?"

"Wir werden in den TV-Shows ja immer mit ganz verschiedenen Charakteren zusammengesteckt und meistens sind das welche, die nicht so sind, wie man selber. Mit denen chille ich auch nicht. Ich kenne euch vor der Show nicht und (...) ich kenne euch nach der Show nicht", sagte sie und zeigte ihren Mittelfinger in die Kamera.

Damit wurde die Challenge, 24 Stunden nett zu sein, bereits gebrochen. Nora lachte und sagte: "Die kriegt kein Bier mehr heute!"

Nora hatte zuvor ihre Follower gefragt, was sie von Christin unbedingt wissen möchten. Eine der häufigsten Fragen war, wie sie aktuell zu ihrer damaligen "Couple Challenge"-Partnerin Walentina (23) steht.

Die beiden trugen ihren Streit immer wieder öffentlich über Instagram aus. Christin soll Walentina in ihren Storys beleidigt und Unterstellungen ausgesprochen haben. Die Blondine, die aktuell bei "Beauty and the Nerd" zu sehen ist, hat Christin daraufhin wegen übler Nachrede angezeigt.

"Wir sehen uns ja in ein paar Tagen zur Gerichtsverhandlung und sie will halt immer noch 10.000 Euro von mir, weil ich sie öffentlich so geschädigt haben soll", erzählte Christin weiter. Da wird man wohl noch einiges zu hören bekommen.