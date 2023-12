Eric Sindermann zweifelt wegen Erotik-Job von Probe-Freundin: "Könnte ich nie akzeptieren"

Die Probezeit wird wohl noch einmal verlängert. Denn wie Desiree auf Instagram verkündete, will das Pärchen auf Zeit in diesem Jahr sogar Weihnachten zusammen verbringen!

"Wie bereits letzte Woche erwähnt könnte ich nie akzeptieren, wenn sie auf Plattformen wie OnlyFans und BestFans aktiv ist", stellte der "Promi-Büßen"-Kandidat in seiner Instagram-Story klar.

Mit dem Job seiner neuen Liebe ist Eric Sindermann nicht besonders glücklich. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

"Ja, es stimmt. Miss Sugar kommt am Mittwoch wieder zu mir", bestätigte Sindermann. Mal sehen, wie lange Eric also den Fuß auf der Bremse hält.

Zumindest habe er nicht das Gefühl, dass die 46-Jährige über ihre Beziehung lediglich versuche, in die Schlagzeilen zu kommen, beteuerte der Reality-Star. "Ich möchte sie in keiner Weise dazu zwingen, dass sie etwas anderes macht", so Eric.

Doch für ihn sei es "sehr schwer".

Eine Lösung hat Dr. Sindsen offenbar noch nicht parat. Zunächst wolle er abwarten, wie ernst es Desiree mit ihm meint, ergänzte der 35-Jährige.

Ganz schön ungewohnt, Sindermann einmal zweifelnd zu erleben. In seiner "Runde der Schande" beim "Promi-Büßen" hatte ihm Moderatorin Olivia Jones (54) zuletzt vorgeworfen, wie "ein lächerlicher Zwerg" zu wirken, der sich größer mache, als er ist.