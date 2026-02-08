Im Bett mit Eric Stehfest und Franzi: "Die Sex-Szene war too much!"

Köln - Sie hat ihre Hand auf seinem Oberschenkel, er streichelt sie dabei zärtlich: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) haben offensichtlich Schmetterlinge im Bauch. Mit dem TAG24-Format "trashkurs" haben sie exklusiv über ihr Kennenlernen gesprochen.

Happy im Hotelbett: Franziska Temme (30) und Eric Stehfest (36) im trashkurs-Interview. © Trashkurs

Eric und Franzi haben uns auf ihr Hotelzimmer eingeladen. Der Zeitplan ist straff, gleich nach dem Interview geht's zur Premiere der vierten "Promis unter Palmen"-Staffel.

Dort hatten sich der frühere GZSZ-Schauspieler und das Reality-Sternchen kennengelernt. Und wohl auch darüber hinaus Anknüpfungspunkte gefunden. Zumindest sei es "schon mehr" als Freundschaft. Von einer Liebesbeziehung wollen beide aber noch nicht sprechen.

"Es braucht gerade kein Label, weil es einfach nur schön ist, es fühlt sich gut an und dabei wollen wir es auch belassen", erzählt Eric, der nur 80 Kilometer entfernt von Franzi wohnt, wodurch sich beide regelmäßig sehen können.

Die Blondine bringe eine Tiefe mit. "Und man merkt auch, dass sie halt schon viele Verletzungen hinter sich hat. Und sie ist halt sehr feinfühlig und empathisch, aber auch wahnsinnig echt. Und das brauche ich. Ich brauche was Echtes."

Gekannt habe er die 30-Jährige vor dem Dreh für die SAT.1-Show nicht. Und das sei auch besser so, findet Franzi. Denn gerade bei "Ex on the Beach" ärgert sie sich im Nachhinein, so offen gewesen zu sein. "Die Sex-Szene. Ich glaube, das war schon ein bisschen too much."