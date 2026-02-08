Im Bett mit Eric Stehfest und Franzi: "Die Sex-Szene war too much!"
Köln - Sie hat ihre Hand auf seinem Oberschenkel, er streichelt sie dabei zärtlich: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) haben offensichtlich Schmetterlinge im Bauch. Mit dem TAG24-Format "trashkurs" haben sie exklusiv über ihr Kennenlernen gesprochen.
Eric und Franzi haben uns auf ihr Hotelzimmer eingeladen. Der Zeitplan ist straff, gleich nach dem Interview geht's zur Premiere der vierten "Promis unter Palmen"-Staffel.
Dort hatten sich der frühere GZSZ-Schauspieler und das Reality-Sternchen kennengelernt. Und wohl auch darüber hinaus Anknüpfungspunkte gefunden. Zumindest sei es "schon mehr" als Freundschaft. Von einer Liebesbeziehung wollen beide aber noch nicht sprechen.
"Es braucht gerade kein Label, weil es einfach nur schön ist, es fühlt sich gut an und dabei wollen wir es auch belassen", erzählt Eric, der nur 80 Kilometer entfernt von Franzi wohnt, wodurch sich beide regelmäßig sehen können.
Die Blondine bringe eine Tiefe mit. "Und man merkt auch, dass sie halt schon viele Verletzungen hinter sich hat. Und sie ist halt sehr feinfühlig und empathisch, aber auch wahnsinnig echt. Und das brauche ich. Ich brauche was Echtes."
Gekannt habe er die 30-Jährige vor dem Dreh für die SAT.1-Show nicht. Und das sei auch besser so, findet Franzi. Denn gerade bei "Ex on the Beach" ärgert sie sich im Nachhinein, so offen gewesen zu sein. "Die Sex-Szene. Ich glaube, das war schon ein bisschen too much."
Promis unter Palmen: "Ganz viel Drama" mit dem explosiven Cast
Bei "Promis unter Palmen" trifft Eric erstmals seit der Trennung wieder auf Ex Edith (31). Über die Trennungsgründe möchte er aus Rücksicht auf die beiden gemeinsamen Kinder nicht detailliert sprechen. Nur so viel: "Wir haben uns einfach gegenseitig wirklich nicht mehr gut getan. Wir haben beide einen ziemlich schweren Rucksack. Das hat halt einfach nicht mehr funktioniert."
In den vergangenen Wochen habe Edith "wirklich eine positive Veränderung durchlebt", findet Eric. Zum Zeitpunkt des trashkurs-Drehs spricht er davon, dass ihr neuer Partner Damian (28) ihr gut tue. Nur zwei Tage später machen jedoch schwere Vorwürfe die Runde, die beiden sind getrennt.
Bei "Promis unter Palmen", diesen Ausblick geben uns Eric und Franzi schon, wird es "Drama, ganz viel Drama" geben. Eric: "Ganz vorne mit dabei waren auf jeden Fall Dilara, ich auf jeden Fall auch, Anouschka, Martin, Franzi und Gina-Lisa."
Während sich Franzi "für nichts zu schade" gewesen sei, erlebte der gebürtige Dresdner eine kleine Heldenreise: "Ich bin ich mit sehr wenig Selbstbewusstsein da reingegangen und ich dachte, ich lose in allem, was da stattfindet und bin einfach ein Verlierer. Und ja, hab mich dann echt überrascht."
TV- und Streaming-Tipp: "Promis unter Palmen", Staffel 4, zeigen SAT.1 und Joyn ab dem 16. Februar immer montags um 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Trashkurs