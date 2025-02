Trauer um Ernst Hilbich: Beliebter TV-Star im Alter von 93 Jahren verstorben

Ernst Hilbich ist im Alter von 93 Jahren verstorben. © Horst Ossinger/dpa

Seine Familie bestätigte den Tod des gebürtigen Siegburgers am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Auftritte bei "Am laufenden Band" mit Rudi Carrell (†71) und "Zum Blauen Bock" mit Heinz Schenk (†89).

Außerdem spielte er in der WDR-Fernsehserie "Die Anrheiner", die in Köln spielt, den Elektriker Jupp Adamski.

Dazu war er regelmäßig in den Filmen mit Heinz Erhardt (†69) zu sehen. Er sprach obendrein das Sams bei der Augsburger Puppenkiste.

Doch der Kölner ist auch musikalisch unterwegs gewesen: So sang er den Karnevalsschlager "Heut' ist Karneval in Knieritz an der Knatter."