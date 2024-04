Das Baby ist da! Erol Sander und Freundin Rebecca Oehlmann sind Eltern geworden

Erol Sander (55) und Rebecca Oehlmann (35) sind Eltern geworden. © imago/Star-Media

"Willkommen auf der Welt kleine Romy", schrieb Sander, dessen bürgerlicher Name Urcun Salihoglu lautet, am Dienstag auf Instagram. Zu sehen ist in besagtem Beitrag seine Hand, die seiner Partnerin und mittendrin die des kleinen Mädchens, das das Glück des Paares wohl endgültig vollenden dürfte.

Das Geschlecht hatte der 55-Jährige bereits bei der Verkündung der Schwangerschaft im vergangenen Oktober verraten. Sander hat bereits zwei Söhne, Marlon (21) und Elyas (14), aus der Ehe mit Caroline Goddet (48). Beide hatten sich im Jahr 2000 das Ja-Wort gegeben, die Ehe war jedoch 2022 gescheitert.

Für Oehlmann ist es das zweite Kind. Die gelernte Maskenbildnerin hat eine acht Jahre alte Tochter.

Bei Sander und Oehlmann hatte es am Set der RTL-Serie "Alles was zählt" gefunkt. Für die Liebe ist der Schauspieler schon vom Starnberger See nach Köln gezogen, wo die frisch gebackenen Eltern laut dem 55-Jährigen eine Wohnung am Stadtwald haben.