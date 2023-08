Erst Pleite, dann Rente! "Zwischen Tüll und Tränen"-Legende erlebt bitteren Absturz

Köln - Tränen sind Maritta Emser nicht fremd: Die 73-Jährige sah in ihrem Geschäft viele Bräute weinen, wenn diese dort ihr Traumkleid fanden. Jetzt hat die rüstige Verkäuferin selbst feuchte Augen, denn: Sie ist pleite!

Bereits vor einigen Tagen hatte die Kult-Verkäuferin ihren Abschied auf Instagram verkündet. "Nach fast 49 Jahren im Brautsektor möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Sie haben mir immer wieder wunderbare Momente gegeben", schrieb sie unter ein Foto, das verrät, was nun mit ihren Läden passiert.

Damit wird die TV-Bekanntheit womöglich für immer von der Bildfläche verschwinden, denn mit dem Aus ihrer zwei Geschäfte möchte sich Emser auch in die wohlverdiente Rente verabschieden.

Jetzt muss die 73-Jährige ihre beiden Brautmodeläden in Kerpen (bei Köln ) dichtmachen. "Es sind viele Tränen geflossen in letzter Zeit. Ich bin Opfer der Pandemie und der hohen Energiepreise. Zusätzlich haben im vergangenen Jahr weniger Bräute nach Kleidern geschaut, wegen der ungewissen Zeit", erklärte sie gegenüber " Bild ".

Die 73-jährige Kerpenerin muss schweren Herzens ihre zwei Brautmoden-Geschäfte aufgeben. © Bildmontage: Instagram/marittaemser (Screenshots)

Nachdem sie in finanzielle Schieflage geraten war, wollte die "Cecile"-Inhaberin ihre Läden eigentlich verkaufen. Doch drei potenzielle Interessenten seien ihr abgesprungen. Emser musste Insolvenz anmelden und ihren 26 Mitarbeitern kündigen.

"Mich nimmt das emotional sehr mit. Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr. Nun so aufzuhören, macht mich traurig", erklärte die Brautmoden-Expertin. Um Ihren Lagerbestand loszuwerden, veranstaltet Maritta Emser jetzt einen Räumungsverkauf.

"Alles muss raus, daher CASH and CARRY!" und "Cecile schließt am 31.08.2023", teilte die 73-Jährige in ihrem Post mit. Seit dem 21. August öffnet der Laden seine Pforten noch einmal zwischen 12 Uhr und 19 Uhr. Ab dem 30. August können Kundinnen und Kunden den Laden nicht mehr betreten.

Für viele zukünftige Bräute bietet sich so eine einmalige Gelegenheit. Plötzlich gibt es 10.000-Euro-Mode zum Spottpreis. "Jedes Brautkleid 150 Euro", stellte Emser klar. Allerdings gibt es "keine Termine, keine Beratung, keine Anprobe mehr".