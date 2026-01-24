Erst RTL jetzt AfD: "Bauer sucht Frau"-Star will ganze Stadt führen
Riedheim - Lange Zeit war es um "Bauer sucht Frau"-Kandidat Mathias Kreiß ruhig geworden. Doch jetzt sorgt der 37-Jährige für Aufsehen, denn er will Bürgermeister werden - für die AfD!
Demnach ist die TV-Bekanntheit der dritte Kandidat für die Wahl im März dieses Jahres, wie die "Günzburger Zeitung" mitteilt. Grund sei, dass "die Regierungen der letzten Jahre eine völlig falsche Politik betrieben haben, die Deutschland nicht zukunftsfähig aufstellen wird", heißt es in einer Pressemitteilung.
Als Bürgermeister wolle er Leipheim "wieder als lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt etablieren".
Außerdem sei es für ihn wichtig, nicht mit ansehen zu müssen, "wie nur 'Ideologen' als Kandidaten für Leipheim, Riedheim und auch Weißingen antreten".
Dennoch wolle er eine "konstruktive Zusammenarbeit mit allen Stadträten, den lokalen Institutionen und allen Bürgern".
Priorität habe für ihn aber, dass er Leipheim "wieder als lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt etablieren" möchte.
"Bauer sucht Frau"-Landwirt attackiert Mitbewerber und wirft ihnen "Klimaideologie" vor
Vor allem die Aktivitäten im Donaumoos seien für den "Bauer sucht Frau"-Star ein wichtiges Anliegen. Hier habe er "in mehrfacher Hinsicht" eine andere Position als seine Mitbewerber, die nur auf "Klimaideologie" aus seien. Denn die wahren Naturschützer seien die Landwirte.
Doch seine Entscheidung, für die AfD anzutreten, hat dem 37-Jährigen nicht nur Beifall eingebracht - ganz im Gegenteil: denn auf seinem Instagram-Kanal gibt es auch zahlreiche Hasskommentare in seine Richtung.
Bekanntheit erlangte der Bio-Bauer durch die RTL-Kuppelshow. Dort hatte er sich 2021 in die Kosmetikerin Sabrina verliebt. Im Januar 2022 zog die Lübeckerin sogar auf den Hof des Landwirts nach Schwaben.
Nur wenige Monate später gaben die beiden, die für viele Zuschauer DAS Traumpaar der 17. Staffel waren, überraschend ihre Trennung bekannt.
Inzwischen ist der Landwirt aber wieder vergeben und hat mit seiner Partnerin Joanne eine Tochter.
