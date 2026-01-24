Erst RTL jetzt AfD: "Bauer sucht Frau"-Star will ganze Stadt führen

Riedheim - Lange Zeit war es um " Bauer sucht Frau "-Kandidat Mathias Kreiß ruhig geworden. Doch jetzt sorgt der 37-Jährige für Aufsehen, denn er will Bürgermeister werden - für die AfD !

"Bauer sucht Frau"-Star Mathias Kreiß (37) möchte jetzt Bürgermeister werden. © Instagram/mathias_kreiss (Screenshot)

Demnach ist die TV-Bekanntheit der dritte Kandidat für die Wahl im März dieses Jahres, wie die "Günzburger Zeitung" mitteilt. Grund sei, dass "die Regierungen der letzten Jahre eine völlig falsche Politik betrieben haben, die Deutschland nicht zukunftsfähig aufstellen wird", heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Bürgermeister wolle er Leipheim "wieder als lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt etablieren".

Außerdem sei es für ihn wichtig, nicht mit ansehen zu müssen, "wie nur 'Ideologen' als Kandidaten für Leipheim, Riedheim und auch Weißingen antreten".

Dennoch wolle er eine "konstruktive Zusammenarbeit mit allen Stadträten, den lokalen Institutionen und allen Bürgern".

