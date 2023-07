Erst "Steh-Fest" in Dresden, dann Dauergast im TV: Eric und Edith ziehen in Kampf für die Liebe

Dresden - Reality-Star, Schauspieler, Autor, Regisseur, zweifacher Vater - der Dresdner Eric Stehfest (34) ist so ziemlich alles. Nur nicht leise und unauffällig. Mit signalrotem Langschwert und modernem Ritter-Outfit zieht er gemeinsam mit seiner "Regenbogenbraut" Edith (28) in den Kampf für die Liebe.

Nur die Liebe zählt: Regenbogenbraut Edith (28) und Eric Stehfest (34) haben sich als Paar und Künstler gefunden. © Petra Hornig

Das sächsische Trash-Paar ist immer für eine Überraschung gut. Während Eric sich als weißer Ritter gewandet, besprüht Edith ein Brautkleid in Regenbogenfarben.

Nicht einfach so: "Regenbogenbraut" heißt Ediths zweites Elektronik-Pop-Album, das am 25. August veröffentlicht wird. Zuvor aber lädt das Paar am 21. Juli zum "Steh-Fest" in den Blauen Salon des Parkhotels in Dresden.

"Das ist nicht nur eine Party, sondern wir drehen zugleich auch zwei Musikvideos für meine Songs Regenbogenbraut und Stehfest-Hymne", verrät Edith.

Eric fasst es in pathetische Worte: "Wir kommen aus einer grauen, düsteren Zeit. Der Regenbogen bedeutet, dass die Gefahr vorüber ist und eine neue Zeit anbricht. Das wollen wir feiern."

Nicht nur in Dresden, vor allem im TV. Dort wird das Paar 2023 mega präsent sein. Im Spätsommer mischen Eric & Edith das "Sommerhaus der Stars" (RTL) auf.

"Dass wir als Künstlerpaar wahrgenommen werden, war nicht einfach", sagt Eric.