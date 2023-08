Erstes Mal 2.0: "Love Island"-Sternchen will sich Jungfernhäutchen wiederherstellen lassen

Trier - Die Entjungferung ist für Frauen oft nicht nur ein äußerst intimes, sondern auch mit Schmerzen verbundenes Erlebnis - Reality-Darstellerin und TikTok-Sternchen Jessica Delion (24, " Love Island " 2022) äußerste sich am gestrigen Montagabend hierzu - und kündigte ein eher ungewöhnliches Projekt an.

Wie schon so oft ging es in dem so veröffentlichten Statement um einen Aspekt ihres Lebens, der mit dem Trans-Hintergrund der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin zusammenhängt.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau mit polnischen Wurzeln aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz wandte sich mit einem Video an ihre mehr als 360.000 Follower auf der Social-Media-Plattform.

Ihr TikTok-Profil nutzt Jessica Delion häufig, um über ihren Trans-Hintergrund zu sprechen - auf der Plattform hat die 24-Jährige mehr als 360.000 Follower. © Screenschot/TikTok/jessicadelion

Aus diesem Grund wolle sie sich ihr Jungfernhäutchen wieder zusammennähen lassen.

"Ja, genau diesen Schritt möchte ich gehen", setzte Jessica mit ernstem Tonfall und entschlossener Miene hinzu.

"Ich bin Trans und hatte die meisten OPs im Alter von 18", erklärte die 24-Jährige weiter. "Ich war sehr, sehr, sehr stark verliebt", ergänzte sie, es sei ihr erster Freund gewesen.

Bei der damaligen geschlechtsangleichenden Operation habe sie sich bewusst dafür entschieden, auch ein Jungfernhäutchen (Hymen) einsetzen zu lassen. "Weil ich alles miterleben wollte, was auch eine richtige Frau erlebt", betonte Jessica.

Doch zu der damals erfolgten Entjungferung durch ihren inzwischen verflossenen Partner sei sie nicht bereit gewesen, wie die 24-Jährige nun rückblickend erklärte. Sie habe diesen Schritt damals dennoch unternommen, "weil ich dachte, dass ich muss", wie Jessica auf TikTok betonte.

"Ich bereue es nicht, doch ich möchte genau diesen Moment nochmal bei einer Person erleben, bei der es sich richtig anfühlt, bei der ich bereit bin", setzte das TikTok-Sternchen hinzu. Ob es diese Person in ihrem Leben bereits gibt, sie also in einer Beziehung ist, oder ob sie diesen Mr. Right noch sucht, ließ die 24-Jährige allerdings offen.

"Ich bin eine Person, die Möglichkeiten nutzt - und diese Möglichkeit gibt es nun mal", endete das Statement von Jessica Delion.