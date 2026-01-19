Erstes Pärchenfoto: Bestätigt Edith Stehfest mit diesem Bild ihre neue Liebe?
Berlin - Ist das neueste Foto von Edith Stehfest (31) mit Musiker Damian Beyert (29) die Bestätigung für ihre Beziehung? Nachdem sich Ex-Mann Eric Stehfest (36) vertraut mit "Promis unter Palmen"-Kollegin Franziska Temme (30) zeigte, heizt nun auch Edith die Gerüchte um ihr Liebesleben an.
Auf Instagram sorgt die Schauspielerin und Musikerin aktuell für Gesprächsstoff. In ihrem Feed teilt sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie an der Seite von Damian Beyert (29) posiert. Es ist das erste Mal, dass Edith ihn so deutlich und bewusst in ihrem Profil zeigt - zuvor tauchte Damian nur vereinzelt in ihren Storys auf.
Auf dem Bild lehnt Edith lässig an einem Geländer, legt den Arm um Damian und blickt verträumt in die Ferne, während er direkt in die Kamera schaut. Dazu schreibt sie poetisch: "Und irgendwo kippt der Himmel langsam von Schwarz zu Blau." Ein Satz, der Raum für Interpretationen lässt.
Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten. Zwischen neugierigen Nachfragen und spitzen Kommentaren wird vor allem eines diskutiert: Ist Damian der neue Mann an Ediths Seite?
Denn einige wundern sich, was aus Jacob Karl geworden ist, den sie erst vor wenigen Monaten öffentlich als ihren Freund bezeichnet hatte.
Eric Stehfest taucht mit neuer Frau auf - kurz darauf zeigt auch Edith ihre mutmaßlich neue Liebe
Brisant ist die neue Situation auch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen rund um Ex-Mann Eric Stehfest (36).
Erst kürzlich zeigte er sich mit TV-Kollegin Franziska Temme (30) sehr vertraut im Trashkurs-Interview bei der Premiere der Show "Couple Challenge" in Köln. Ob die beiden mehr als nur Freunde sind, wollten sie nicht verraten.
Nachdem Eric jedoch bereits mit mutmaßlicher neuer Flamme aufgetaucht war, scheint nun auch Edith nachzuziehen.
Ob Damian tatsächlich ihr neuer Partner ist oder Edith bewusst mit den Spekulationen spielt, lässt sie offen.
