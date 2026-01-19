Zusammen in TV-Show: Bei Ex-Paar Stehfest "ging es ordentlich zur Sache"
Berlin/Köln - Die Trennung von Edith (30) und Eric Stehfest (36) liegt erst wenige Monate zurück. Das Zusammentreffen bei "Promis unter Palmen" folgte - mit fiesem Ausgang.
"Mit Edith ging es ordentlich zur Sache am Anfang", lässt der gebürtige Dresdner bei TAG24 durchblicken.
Und weiter: "Das hat alle anderen auch extrem genervt. Das war nicht einfach für die anderen, das mit anzugucken, wie wir so miteinander umgehen. Wir hatten uns vor den Dreharbeiten auch viele Wochen nicht gesehen. Dann sind wir dort das erste Mal wieder aufeinandergetroffen und das war schon sehr krass."
Besonders spicy: Die Anfrage für die SAT.1-Show haben beide erhalten, als sie noch ein Paar waren, wie Eric im Trashkurs-Interview verrät. Die Dreharbeiten begannen dann aber mit getrennten Eheleuten.
Man habe sofort Tacheles geredet und kein falsches Spiel gespielt, sagt der 36-Jährige. Franziska Temme (30), die Eric in der Show kennengelernt und zur "Couple Challenge"-Premiere nach Köln begleitet hatte, ergänzt: "Ich hab mich gefühlt wie bei 'Ex on the Beach'. Definitiv viel Drama."
Eric Stehfest über Flirt mit Franziska Temme: "Damit kam Edith gar nicht klar"
Dass sich Eric mit Franzi in Thailand sehr gut verstanden und tiefgründige Gespräche geführt hat, "damit kam Edith gar nicht klar", bestätigt ihr Ex. "Wenn Ihr seht, was sie mir in der Staffel angetan hat, hat sie nicht das Recht, sich zu beschweren."
Dennoch sagt er zu TAG24: "Edith ist eine wunderbare Frau, ist die Mutter meiner Kinder."
Das Verhältnis mit der gebürtigen Leipzigerin sei "aktuell ganz gut". Man sehe sich aber nur wegen der Kinder, zuletzt am Geburtstag der Tochter. "Aktuell leben die Kinder bei mir und das ist auch okay. Edith ist dabei, sich zu ordnen und alles auf die Beine zu stellen, dass dann bald auch nochmal das Ganze anders laufen kann."
"Promis unter Palmen" zeigt SAT.1 ab 9. Februar immer montags um 20.15 Uhr und zeitgleich sind die Folgen auch bei Joyn zu sehen.
Titelfoto: IMAGO / STAR-MEDIA