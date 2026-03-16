"Es geht längst nicht mehr nur ums Kochen": Cornelia Poletto sucht wieder Deutschlands Lokalhelden
Hamburg - Die Initiative "Lokalhelden gesucht" geht in die nächste Runde: Der Druck- und Marketingdienstleister "VistaPrint" will auch 2026 wieder kleinen Cafés und Restaurants aus ganz Deutschland mehr Sichtbarkeit verschaffen. Unterstützt wird der Wettbewerb erneut von Hamburger Sterneköchin Cornelia Poletto (54), die Teil der Jury ist und später fünf Finalisten auswählen wird. Im TAG24-Interview verrät sie, was ein Lokalheld für sie ausmacht.
Der Wettbewerb stützt sich auf von VistaPrint selbst in Auftrag gegebene Umfragen.
"Dabei haben wir sowohl die Gastro-Seite als auch die Verbraucher-Seite beleuchtet. Genau das ist auch der Grund, warum wir die Aktion weiterführen: Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert", erklärte Marketing-Manager Daniel Engelhardt gegenüber TAG24.
Zwar habe die Gastronomie weiterhin einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Doch steigende Kosten - etwa für Energie und Einkauf - setzten vielen Betrieben stark zu.
Auch Cornelia Poletto erlebt täglich, wie sehr sich der Alltag in der Gastronomie verändert hat: "Es geht längst nicht mehr nur ums Kochen. Man muss Gastgeberin sein, Social Media machen, Buchhaltung erledigen - und dabei immer gute Laune verbreiten."
Gleichzeitig fehlten vielerorts Fachkräfte: "Die Leute wollen - verständlicherweise - geregelte Acht-Stunden-Tage, aber das ist mit der Gastronomie oft schwer vereinbar."
"Lokalhelden gesucht": Bewerbungen bis April möglich
Für Poletto steht deshalb vor allem die Leidenschaft hinter einem Betrieb im Mittelpunkt: "Ein Lokalheld ist für mich jemand, der einen Traum lebt und den Mut hat, gegen Widerstände eine eigene Idee umzusetzen - auch wenn der Alltag oft schwieriger ist, als man sich das am Anfang vorgestellt hat."
Auch Engelhardt sieht genau darin den Kern der Initiative: "Ich habe jemanden in der Familie meiner Frau, der Kaffeeröster ist. Früher hatte er zwei Angestellte, heute steht er allein im Laden, weil er die Kosten reduzieren musste", erzählt der Manager gegenüber TAG24.
"Trotzdem verfolgt er weiter sein Ziel, der beste Kaffeeröster in Krefeld beziehungsweise ganz Nordrhein-Westfalens zu werden. Diese Leidenschaft macht für mich einen echten Lokalhelden aus."
Ab sofort können sich kleine Betriebe aus ganz Deutschland bis zum 12. April für "Lokalhelden gesucht" bewerben. Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von 20.000 Euro. Außerdem erhalten die fünf Finalisten jeweils 1000 Euro Guthaben für Marketingmaterialien von VistaPrint.
Titelfoto: Montage: ZDF/Gunnar Nicolaus, VistaPrint