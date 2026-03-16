"Es geht längst nicht mehr nur ums Kochen": Cornelia Poletto sucht wieder Deutschlands Lokalhelden

Hamburg - Die Initiative " Lokalhelden gesucht " geht in die nächste Runde: Der Druck- und Marketingdienstleister "VistaPrint" will auch 2026 wieder kleinen Cafés und Restaurants aus ganz Deutschland mehr Sichtbarkeit verschaffen. Unterstützt wird der Wettbewerb erneut von Hamburger Sterneköchin Cornelia Poletto (54), die Teil der Jury ist und später fünf Finalisten auswählen wird. Im TAG24 -Interview verrät sie, was ein Lokalheld für sie ausmacht.

Cornelia Poletto (54) und Daniel Engelhardt, Senior Country Marketing Manager von VistaPrint, bei der Vorstellung von "Lokalhelden gesucht" Anfang März in der "Cucina Cornelia Poletto" in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Der Wettbewerb stützt sich auf von VistaPrint selbst in Auftrag gegebene Umfragen.

"Dabei haben wir sowohl die Gastro-Seite als auch die Verbraucher-Seite beleuchtet. Genau das ist auch der Grund, warum wir die Aktion weiterführen: Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert", erklärte Marketing-Manager Daniel Engelhardt gegenüber TAG24.

Zwar habe die Gastronomie weiterhin einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Doch steigende Kosten - etwa für Energie und Einkauf - setzten vielen Betrieben stark zu.

Auch Cornelia Poletto erlebt täglich, wie sehr sich der Alltag in der Gastronomie verändert hat: "Es geht längst nicht mehr nur ums Kochen. Man muss Gastgeberin sein, Social Media machen, Buchhaltung erledigen - und dabei immer gute Laune verbreiten."

Gleichzeitig fehlten vielerorts Fachkräfte: "Die Leute wollen - verständlicherweise - geregelte Acht-Stunden-Tage, aber das ist mit der Gastronomie oft schwer vereinbar."