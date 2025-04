Es ist ...! Donald Trumps jüngste Tochter enthüllt Baby-Geschlecht

Zusammen mit unter anderem ihren Freundinnen Karan Shiboleth (l.) und Sarah Shatz (r.) feierte Tiffany Trump (31) ihren kleinen Jungen. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/tiffanytrump, instagram.com/sshatz

Auf Instagram postet die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihr Leben, so war in letzter Zeit vor allem ihre Schwangerschaft das zentrale Thema in ihrem Feed.

Auf etlichen Bildern sieht man die 31-Jährige mit ihrem Baby-Bauch und dieser wird von Bild zu Bild immer runder und runder. Kein Wunder, immerhin ist die prognostizierte Geburt nur noch knapp einen Monat entfernt.

Für Tiffany war dies anscheinend der perfekte Zeitpunkt, um das Geschlecht ihres Babys bekannt zu geben und gehörig zu feiern. So veranstaltete sie am vergangenen Samstag eine große Party, auf der nicht nur sie, sondern auch ihre Freundinnen und andere Gäste sich thematisch passend kleideten.

Sie selbst trug ein hellblaues, lockeres Kleid, das vielleicht schon einen kleinen Hinweis darauf gab, in welche Richtung es bei dem Geschlecht geht. Spätestens die Verzierungen an den Tischen oder auf den Keksen mit "Peter Hase" ließen keine Zweifel mehr übrig: Tiffany bekommt einen Jungen!

Kurioserweise ließ sie ihre Fans zuvor kurz glauben, dass es doch ein Mädchen wird. Die Bilder von der Feier lud sie nämlich erst am vergangenen Montag hoch.

Zuvor wurde sie nämlich mit pinken Accessoires beim Essen mit ihrem Ehemann Michael Boulos (27) gesehen.