Es stimmt tatsächlich! Mit diesen Bildern bestätigen Loredana und BVB-Star ihre Liebe

Dortmund - In den vergangenen Tagen war es ein ganz heiß diskutiertes Gerücht. Bevor noch weiter spekuliert wird, schufen die beiden am späten Donnerstagabend selbst Fakten: Rapperin Loredana (27) und BVB-Star Karim Adeyemi (21) sind ein Liebespaar.

Mit einer Reihe von Bildern bestätigten am Donnerstagabend BVB-Star Karim Adeyemi (21) und Rapperin Loredana (27) ihre Liebe. © Screenshot/Instagram/karim_adeyemi

Mit einem gemeinsamen Post auf Instagram zeigten sie der ganzen Welt, was sie füreinander empfinden.

Mit den Worten "Danke, Gott" postete das Pärchen vier gemeinsame Fotos, die seine Liebe untermauern.

Sie fuhren gemeinsam mit einer Vespa, Loredana schmiegte sich dabei ganz eng an den Rücken des Fußball-Stars. Zudem zeigen sie Bilder aus einer Fotobox.

Schnell sammelten sich die Glückwünsche unter dem Post. Ex-Mitspieler Jude Bellingham (20), der zu Real Madrid wechselt, schrieb: "Endlich!"

Es scheint also schon vor einer Weile zwischen den beiden Stars gefunkt zu haben. Selbst das Portal Transfermarkt.de bewies Humor und kommentierte in Anlehnung an die eigene Seite: "Aus einem Gerücht wurde ein Done Deal."

Die Rapperin aus der Schweiz bringt Tochter Hana (4) mit in die Beziehung. Sie stammt aus der Ehe mit Ex Mozzik (27), ebenfalls ein Sänger, Rapper und Songwriter mit kosovorisch-albanischen Wurzeln.