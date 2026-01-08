"Es war wirklich schwer": Jennifer Garner bricht erstmals ihr Schweigen über Scheidung von Ben Affleck
Los Angeles - Zu Beginn des neuen Jahres überraschte Jennifer Garner (53) ihre Fans mit einem ziemlich offenen Geständnis. In einem Interview mit dem Magazin "Marie Claire" sprach die "30 über Nacht"-Darstellerin nun erstmals über die Scheidung von Ben Affleck (53).
Die Schauspielerin lernte den US-Amerikaner während der Dreharbeiten zu "Pearl Harbor" 2000 kennen.
Durch ihre gemeinsame Zeit am Set kamen sich die 53-Jährige und der Oscar-Preisträger näher. Fünf Jahre nach ihrer ersten Begegnung folgte die Hochzeit.
Während ihrer Ehe bekamen sie drei Kinder: Violet Anne (20), Fin (17) und Samuel (13). Doch das große Familienglück währte nicht lang. Nach zehn gemeinsamen Jahren beendeten Garner und Affleck ihre Ehe - 2018 folgte die offizielle Scheidung.
Für die Golden-Globe-Preisträgerin war es keine einfache Zeit. Zwischen den geschiedenen Schauspielern stand nicht nur eine gescheiterte Ehe, sondern auch der Verlust einer "echten Freundschaft".
"Es war wirklich schwer, zur Arbeit zu gehen, und die Mutterschaft hat meine Berufswahl definitiv stark beeinflusst", gestand die dreifache Mama im Gespräch. Einen emotionalen Halt fand Garner vor allem bei engen Vertrauten.
"Ich bemühe mich sehr, meine liebsten Menschen so oft wie möglich zu sehen, denn darauf kommt es an", erklärte die "Elektra"-Darstellerin.
Jennifer Garner möchte mehr auf ihre mentale Gesundheit achten: "Ich muss zurückgehen, um voranzukommen"
Seit rund acht Jahren sind die Hollywood-Berühmtheiten offiziell geschieden. Doch wie regeln sie ihren Alltag mit drei gemeinsamen Kids? Die getrennten Eltern pflegen seit langer Zeit ein "Co-Parenting", bei der zwei Erwachsene ihre Kinder gemeinsam großziehen - ohne eine romantische Partnerschaft.
Manchmal sei es schwierig für die 53-Jährige und ihren Ex-Mann - aber nicht unmöglich. So feiern sie beispielsweise Thanksgiving und Weihnachten gemeinsam als Familie, berichtete ein Insider gegenüber People.
Trotz ihrer Scheidung 2018 kommen ihre Kinder mit dem derzeitigen Familienmodell der Hollywood-Stars wunderbar zurecht. "Ich bin so stolz darauf, wie sie durch die Welt gehen, und stolz darauf, dass sie sich so sehr anstrengen", schwärmte Garner.
Im Fokus ihrer Heilung stehe zudem ihre mentale Gesundheit. "Mir wurde klar, dass ich Kraft und Ausdauer auf Kosten der Beweglichkeit angestrebt hatte, deshalb baue ich nun Dinge ein, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, wie zum Beispiel Yoga - ich muss zurückgehen, um voranzukommen", beichtete die 53-Jährige.
