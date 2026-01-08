"Es war wirklich schwer": Jennifer Garner bricht erstmals ihr Schweigen über Scheidung von Ben Affleck

Los Angeles - Zu Beginn des neuen Jahres überraschte Jennifer Garner (53) ihre Fans mit einem ziemlich offenen Geständnis. In einem Interview mit dem Magazin " Marie Claire " sprach die "30 über Nacht"-Darstellerin nun erstmals über die Scheidung von Ben Affleck (53).

Trotz ihrer Trennung 2015 und der offiziellen Scheidung 2018 verstehen sich Ben Affleck (53) und Jennifer Garner (53) gut - doch der Weg dorthin war schwer. © Fotomontage/FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Schauspielerin lernte den US-Amerikaner während der Dreharbeiten zu "Pearl Harbor" 2000 kennen.

Durch ihre gemeinsame Zeit am Set kamen sich die 53-Jährige und der Oscar-Preisträger näher. Fünf Jahre nach ihrer ersten Begegnung folgte die Hochzeit.

Während ihrer Ehe bekamen sie drei Kinder: Violet Anne (20), Fin (17) und Samuel (13). Doch das große Familienglück währte nicht lang. Nach zehn gemeinsamen Jahren beendeten Garner und Affleck ihre Ehe - 2018 folgte die offizielle Scheidung.

Für die Golden-Globe-Preisträgerin war es keine einfache Zeit. Zwischen den geschiedenen Schauspielern stand nicht nur eine gescheiterte Ehe, sondern auch der Verlust einer "echten Freundschaft".

"Es war wirklich schwer, zur Arbeit zu gehen, und die Mutterschaft hat meine Berufswahl definitiv stark beeinflusst", gestand die dreifache Mama im Gespräch. Einen emotionalen Halt fand Garner vor allem bei engen Vertrauten.

"Ich bemühe mich sehr, meine liebsten Menschen so oft wie möglich zu sehen, denn darauf kommt es an", erklärte die "Elektra"-Darstellerin.

