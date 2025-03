ESC-Vorentscheid im Fokus: Jetzt feuert deutscher Mega-Streamer gegen Stefan Raab

Köln - Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Jetzt hat ein Mega-Streamer gegen "Chef" Stefan Raab (58) gefeuert!

Der deutsche Star-Streamer Kevin Teller alias Papaplatte (28, Foto) hat in seinem Stream gegen Stefan Raab (58) geschossen. © Instagram/papaplatte (Screenshot)

"Ich schätze Stefan Raab auch nicht mehr fresh genug ein und auf gar keinen Fall am Zahn der Zeit, um zu entscheiden, was der coolste Song dafür ist", schießt Kevin Teller alias Papaplatte (28) in seinem Stream gegen den Show-Giganten, der im vergangenen Jahr seine Rückkehr auf die Bühne gefeiert hat.

Ein Grund für den Pessimismus des Internet-Stars: Die Prognosen sehen den deutschen Beitrag, "Baller" von Abor & Tynna aus Wien, lediglich auf dem 21. Platz und damit eher am Ende des Feldes als im Mittelfeld - und auch für Papaplatte sei die Live-Version des Songs nicht gut genug.

Auch die Auswahl der zehn Final-Beiträge des deutschen Vorentscheids sind für ihn ein Rätsel. "Also keine Ahnung, wie ursprünglich einfach nur diese zehn Leute ausgewählt wurden, die wir jetzt gesehen haben", zeigt sich der 28-jährige Podcaster verwundert. Insgesamt kamen allerdings nur neun Acts ins Finale des Vorentscheids (Anm. der Red.).

Ebenso bemängelt Papaplatte, dass der Entertainer kurzfristig die Regeln geändert habe.