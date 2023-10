Estefania Wollny erklärt sich bei Instagram: Das ist der Grund für ihre Funkstille

Hückelhoven - Derzeit pendelt Estefania Wollny (21) immer wieder zwischen ihrer Heimat und der Türkei. Aktuell ist die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) wieder in Deutschland. Allerdings kann sie sich derzeit nicht oft bei ihren Fans melden, was sie nun erklärte.

Estefania Wollny (21) hat ihren Fans erklärt, warum sie sich derzeit nicht so oft meldet. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/estefaniawollny21

"Was geht ab Friends, und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt alle gut geschlafen", begrüßte "Este" ihre rund 503.000 Fans auf ihrem Instagram-Kanal.

In diesem Moment sitze sie dort mit ihrem ersten Kaffee und Püppi sei bereits im Kindergarten, weshalb sie sich eben kurz bei ihren Followern melden wollte. "Dann wird hier auf jeden Fall heute wieder einiges anstehen. Leudis, ich weiß, sag total oft, es wird mehr von mir kommen und ich werde mich öfters melden und ich versuche es auch wirklich. Aber es ist in letzter Zeit, seitdem wir aus der Türkei auch wieder zurück sind, so extrem viel los hier", erklärte sich die 21-Jährige.

Derzeit werde in dem Haus in Hückelhoven viel gemacht. Es werde aktuell so viel renoviert und umgebaut, weshalb es nicht einfach sei, sich zu melden.

Dennoch versprach die angehende Schlager-Sängerin ihren Anhängern, dass sie versuchen würde, sich ein- bis zweimal am Tag zu melden.

"Und wenn es nur ein kleines Hallo, ein Boomerang oder whatever ist", so die jüngere Schwester von Dreifach-Mama Sarafina (28).