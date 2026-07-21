Estefania Wollny beendet peinliches Versteckspiel und macht ihre neue Beziehung publik

Türkei - Ja, sie ist wieder vergeben! Estefania Wollny (24) hat im Netz völlig überraschend die Liebesbombe platzen lassen und damit die monatelangen Spekulationen rund um ihre Person beendet.

TV-Star Estefania Wollny (24) hat ihr Herz neu vergeben. © Instagram/estefaniawollny21 (Screenshot)

Dabei versuchte die 24-jährige Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (61) im Rahmen einer aktuellen Fragerunde auf Instagram zunächst noch, ihr neues privates Glück vor ihren Fans geheim zu halten.

Als sich ein User nach ihrem Beziehungsstatus erkundigte, stellte die Blondine klar, dass sie derzeit gar kein Interesse daran habe, jemanden kennenzulernen. Sie sei mit ihrem Leben zufrieden. Kurz darauf ließ sie die Katze doch aus dem Sack …

"Da die Frage wieder mehrmals gestellt wurde, hier das letzte Mal eine Antwort darauf: Mein Herz ist schon vergeben und ich teile mein Glück mit jemandem", erklärte sie in einer weiteren Sequenz und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung.

Wer der Mann an ihrer Seite ist, behält die "Doppelt laut"-Interpretin allerdings weiterhin für sich. Weder einen Namen noch gemeinsame Fotos gibt es auf ihrem offiziellen Account bislang zu finden.

Auch in der RTLZWEI-Doku "Die Wollnys" trat der Unbekannte bis dato noch nicht in Erscheinung.