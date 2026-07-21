Estefania Wollny beendet peinliches Versteckspiel und macht ihre neue Beziehung publik
Türkei - Ja, sie ist wieder vergeben! Estefania Wollny (24) hat im Netz völlig überraschend die Liebesbombe platzen lassen und damit die monatelangen Spekulationen rund um ihre Person beendet.
Dabei versuchte die 24-jährige Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (61) im Rahmen einer aktuellen Fragerunde auf Instagram zunächst noch, ihr neues privates Glück vor ihren Fans geheim zu halten.
Als sich ein User nach ihrem Beziehungsstatus erkundigte, stellte die Blondine klar, dass sie derzeit gar kein Interesse daran habe, jemanden kennenzulernen. Sie sei mit ihrem Leben zufrieden. Kurz darauf ließ sie die Katze doch aus dem Sack …
"Da die Frage wieder mehrmals gestellt wurde, hier das letzte Mal eine Antwort darauf: Mein Herz ist schon vergeben und ich teile mein Glück mit jemandem", erklärte sie in einer weiteren Sequenz und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung.
Wer der Mann an ihrer Seite ist, behält die "Doppelt laut"-Interpretin allerdings weiterhin für sich. Weder einen Namen noch gemeinsame Fotos gibt es auf ihrem offiziellen Account bislang zu finden.
Auch in der RTLZWEI-Doku "Die Wollnys" trat der Unbekannte bis dato noch nicht in Erscheinung.
Unbekannter Mann auf Hochzeitsfoto von Schwester Loredana Wollny
Hinweise auf eine mögliche neue Liebe gab es bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Auf einem im Netz veröffentlichten Hochzeitsfoto von Schwester Loredana Wollny (22) war Estefania im Beisein eines fremden Mannes zu sehen.
In der Kommentarspalte wurde unter den Wollny-Jüngern daraufhin wild spekuliert, ob es sich dabei nicht eventuell um den neuen Partner der Schlagersängerin handeln könnte. Aufgelöst wurde das Rätsel von den Familienmitgliedern aber nie.
Erst vor knapp einem Jahr hatte Este die rund zweijährige Liaison mit ihrem türkischen Freund Ali beendet. Die Entfernung zwischen ihren Heimatorten in der Türkei und Deutschland belasteten die Beziehung zunehmend. Auch Eifersucht soll ein Thema gewesen sein.
In einem ersten Schritt löschte Este damals alle Pärchenfotos mit Ali von ihrem Profil. An Trennung dachte zunächst niemand, da sie die "Putzaktion" erst einmal damit begründete, ihren Freund vor weiteren rassistischen Beleidigungen schützen zu wollen. Wenig später verkündete sie dann doch das Liebes-Aus.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)