Evelyn Burdecki teilt wichtige Botschaft im roten Bikini
Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki (37) sorgt mal wieder für Schnappatmung - diesmal in Bademode. Doch hinter dem kurzen Video steckt eine ernste Botschaft!
Aktuell lässt die Kult-Blondine aus Düsseldorf in ihrem Eigenheim auf Mallorca die Seele baumeln. In einem neuen Instagram-Reel präsentiert sie stolz ihren Körper. Evelyn trägt dabei einen knallroten Bügel-Bikini mit Cut-out-Oberteil und hochgeschnittener Hose.
Ihr Auftritt erinnert an eine Szene aus "Baywatch". Die frühere "Dschungelcamp"-Gewinnerin hält sich an einer Metallleiter fest, die ins Meer hineinragt. Im Hintergrund schimmert das Meer. Immer wieder zieht die 37-Jährige lasziv ihr Bein nach oben.
Der Grund? Sie möchte ungefiltert ihre (in dem Reel kaum sichtbare) Cellulite an Po und Oberschenkeln präsentieren. "Ich liebe meine Beulen", stellt die TV-Bekanntheit in der Caption des Clips klar.
Mit einem Lachen schiebt Evelyn noch hinterher: "Hab' ich von meiner Mutter geerbt." Ihre Botschaft ist jedoch eine andere: "Frauenpower heißt, echte Frauen nicht mit KI zu verwechseln", betont die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin.
Promi-Frauen wundern sich über Evelyn Burdecki
Für ihren Aufruf zu mehr Authentizität hat die Blondine passenderweise gänzlich auf Make-up verzichtet. Evelyn zeigt sich augenscheinlich ganz ohne Filter und mit nassen Haaren - und sieht dabei natürlich - wie immer - unfassbar attraktiv aus.
Ihre Fans feiern sie für ihre Ehrlichkeit. In der Kommentarspalte unter dem Reel wird die Badenixe mit unzähligen Komplimenten überschüttet. Zusätzlich hamstert sie wieder jede Menge Herz-, Flammen- und Raketen-Emojis.
TV-Kollegin Janine Kunze (52) wundert sich: "Welche Beulen?" Auch die meisten anderen Nutzerinnen und Nutzer können keine Cellulite erkennen. Und Patrice Aminati (31) meint: "Du bist einfach eine Traumfrau. Perfekt genau so wie Du bist."
Ebenso wie Evelyn "leiden" rund 90 Prozent aller Frauen unter Cellulite. Die sogenannte Orangenhaut ist allerdings genetisch bedingt und entsteht durch das Zusammenspiel von Fettgewebe und Bindegewebe.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)