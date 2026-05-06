Nächstes Sorgenkind im Hause Wollny: Estefania muss erneut unters Messer

Hückelhoven - Im Hause Wollny kehrt einfach keine Ruhe ein. Immer wieder kocht der Streit zwischen Mama Silvia (61) und Tochter Loredana (22) hoch – und jetzt kommt ein weiteres Sorgenkind dazu. Denn Estefania (24) musste sich unters Messer legen!

Estefania Wollny (24) hat sich in Deutschland erneut einer kleinen Schönheitsoperation unterzogen. © Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)

"Ihr Lieben, mir geht es soweit ganz okay. Ich versuche, mich die Tage bei euch zu melden", beruhigte die 24-Jährige zunächst einmal ihre Anhänger in ihrer neuesten Instagram-Story.

Bereits vor wenigen Tagen verriet Estefania, dass sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Rückreise aus der Türkei nach Deutschland befinde, da sie sich einem Eingriff unterziehen müsse.

Zeit zum Ankommen in ihrer Heimat habe sie auch nicht, da sie direkt operiert werde. "Es wird eine Korrektur bei mir durchgeführt bezüglich meiner Bauch- und Armstraffung, die ich letztes Jahr habe durchführen lassen", erklärte der zweitjüngste Wollny-Sprössling.

Zuvor hatte die ehemalige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" 50 Kilogramm abgenommen und sich im Anschluss die überschüssige Haut an Armen und Bauch in einer OP entfernen lassen.