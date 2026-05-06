Nächstes Sorgenkind im Hause Wollny: Estefania muss erneut unters Messer
Hückelhoven - Im Hause Wollny kehrt einfach keine Ruhe ein. Immer wieder kocht der Streit zwischen Mama Silvia (61) und Tochter Loredana (22) hoch – und jetzt kommt ein weiteres Sorgenkind dazu. Denn Estefania (24) musste sich unters Messer legen!
"Ihr Lieben, mir geht es soweit ganz okay. Ich versuche, mich die Tage bei euch zu melden", beruhigte die 24-Jährige zunächst einmal ihre Anhänger in ihrer neuesten Instagram-Story.
Bereits vor wenigen Tagen verriet Estefania, dass sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Rückreise aus der Türkei nach Deutschland befinde, da sie sich einem Eingriff unterziehen müsse.
Zeit zum Ankommen in ihrer Heimat habe sie auch nicht, da sie direkt operiert werde. "Es wird eine Korrektur bei mir durchgeführt bezüglich meiner Bauch- und Armstraffung, die ich letztes Jahr habe durchführen lassen", erklärte der zweitjüngste Wollny-Sprössling.
Zuvor hatte die ehemalige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" 50 Kilogramm abgenommen und sich im Anschluss die überschüssige Haut an Armen und Bauch in einer OP entfernen lassen.
Estefania Wollny muss sich Korrektur-Operation unterziehen
Auch wenn der Eingriff gut verlaufen sei, sei laut Estefania eine Korrektur nötig. Dennoch sei die Operation nicht mit der von damals zu vergleichen.
Sie versprach ihren Fans, dass sie sie weiterhin mitnehme, genauso wie beim letzten Mal. In dieser Hinsicht will sie transparent sein und offen in ihrer Story zeigen, wie es ihr nach der Operation geht und was sie machen kann und was nicht.
Vor rund einem Jahr hatte die 24-Jährige den Eingriff gut weggesteckt. Nur kurz nach der Operation habe sie am Bauch "ein leichtes Brennen" gespürt.
An den Armen habe sie sogar gar keine Schmerzen gehabt, was sie verwundert hatte, denn Mama Silvia hatte ihre zweitjüngste Tochter vor den Beschwerden nach der Operation noch gewarnt.
Einen Dank richtete Estefania hingegen noch an all ihre Follower, die an sie gedacht "und mir geschrieben haben", so die TV-Bekanntheit abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)