Estefania Wollny verkündet Neuigkeiten: "Hab mich ja sehr lang nicht mehr gemeldet ..."

Este wollte ihren Fans jedoch nicht nur ein Lebenszeichen übermitteln, sondern kündigte im selben Zug auch Neuigkeiten an!

Wo zuletzt noch nichts als Leere herrschte, tat sich am Donnerstag dann endlich wieder ein Lebenszeichen auf: "Este" sprach in ihrer Story wieder persönlich zu ihrer Community.

Denn sonst hatte die zweitjüngste Wollny-Tochter sich regelmäßig in ihren Storys gemeldet und ihren Anhängern zumindest kurze Alltags-Updates gegeben.

Es ist inzwischen schon einige Zeit her, als Estefanias mehr als 500.000 Instagram-Fans zuletzt von ihrem Idol gehört hatten.

Demnächst stehe im Leben der TV-Bekanntheit nämlich einiges an - "es wird auch musikalisch wieder ein bisschen weitergehen", wie die 21-Jährige versprach, die bekanntlich eine Karriere als Sängerin anstrebt und auch schon einige Auftritte vor Publikum hatte. So dürfen sich ihre Fans offenbar auch in naher Zukunft auf neue Songs freuen.

Este versicherte ihren Anhängern außerdem, dass sie sich nun wieder "öfter" auf ihrem Instagram-Kanal melden wolle.

"Ich hoffe, ich habt da natürlich genauso viel Bock drauf, wie ich Bock habe, euch wieder mehr mitzunehmen", erklärte die angehende Sängerin und betonte: "Ich freue mich da wirklich sehr drauf!"