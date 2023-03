Estefania Wollny zeigt sich in neuem Look, doch Schwester Sylvana stiehlt ihr die Show

Hückelhoven - Estefania Wollny (21) überraschte ihre Fans jüngst mit einem völlig neuen Look: Die Sängerin hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt!

Estefania Wollny (21, l.) und Schwester Sylvana (31) waren kürzlich beim Friseur. © Instagram/estefaniawollny21

Bei Estefania ist derzeit allerhand los. Die zweitjüngste Wollny-Tochter arbeitet schon seit Jahren an ihrer Karriere als Sängerin und hat vor einigen Tagen endlich ihr erstes Album "21" veröffentlicht, an dem das Großfamilienmitglied in letzter Zeit intensiv gearbeitet hatte.

Zwischendurch nimmt Estefania sich zusätzlich noch die Zeit, sich bei ihren rund 478.000 Instagram-Fans zu melden, denen sie regelmäßig kleine Einblicke in ihren Alltag gewährt.

Auch am Wochenende hatte Este wieder einmal einen neuen Beitrag auf ihrem Kanal geteilt - und für eine ziemliche Überraschung bei ihren Fans gesorgt! Denn die 21-Jährige hatte gemeinsam mit Schwester Sylvana (31) dem Friseur ihres Vertrauens einen Besuch abgestattet und sich anschließend in einem völlig neuen Look präsentiert.

"Heute [...] wurden wir wieder schön gemacht", hatte Este ihre Follower informiert und dazu einen kurzen Clip des Friseurbesuchs geteilt, in dem sie sich an der Seite ihrer älteren Schwester gezeigt hatte.

Während Sylvana nach dem Makeover in frischem Hellblond erstrahlte, gab es bei der zuvor ebenfalls blonden Este allerdings eine mutige Typveränderung: Die Sängerin trägt nun rosafarbenes Haar.