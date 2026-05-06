Große Sorge bei Sonya Kraus: Darum war es so still um die Moderatorin

Frankfurt am Main - In einem neuen Reel hat sich Moderatorin Sonya Kraus (52) kürzlich nach längerer Pause bestens gelaunt bei ihrer Instagram-Community gezeigt. Der Grund für ihre Freude: Hündin Funny geht es wieder gut!

Bestens gelaunt verkündete Sonya Kraus (52) ihrer Community die gute Nachricht: Hündin Funny hat ihre OP gut überstanden. © Screenshot Sonya Kraus/Facebook

Und das sah etwa zwei Wochen zuvor noch ganz anders aus. Da hatte sich eine sehr besorgt wirkende Sonya ebenfalls in einem Reel an ihre Followerinnen und Follower gewandt.

"Jetzt weiß ich auch, warum ich bei 'Let's Dance' ausgeschieden bin", hatte sie da kurz nach ihrem Ende bei der Tanzshow gesagt. Denn so habe sie viel Zeit gehabt, mit Funny zu schmusen. Und dabei entdeckte sie einen Knoten an einer Vorderpfote der Hündin.

"Ich hätte das nicht entdeckt, wenn ich die ganze Zeit beim Tanztraining gewesen wäre", war sich die Frankfurter Blondine da sicher. Es folgten diverse Besuche beim Tierarzt und schließlich war klar: Die schon ältere Funny muss wieder einmal operiert werden.

"Morgen geht's für mein Mädchen drei Stunden unters Messer", hatte Sonya angekündigt.

Jetzt kam also die Entwarnung. "Funny hat's ganz gut überstanden", freute sich das frühere Model zu Beginn seines Reels.