"Etwas in mir zerbrach": Demi Moore kämpft mit Rolle in neuem Film!

"Es war sehr schwer, es ist einer der herzzerreißenden Momente des Films. [...] Ich kam an einen Punkt, an dem ich nicht mehr konnte. Und Coralie [die Regisseurin, Anm. d. Red.] wollte immer noch eine Aufnahme", sagt Moore.

In einer Szene bereitet sich Moores Figur auf ein Date vor und kehrt immer wieder zum Spiegel zurück, um sich zu schminken, abzuschminken und neu zu schminken, weil sie Angst hat, alt auszusehen. Während der Dreharbeiten sei etwas in ihr "zerbrochen".

In ihrem neuen Film "The Substance" spielt die 61-Jährige eine alternde Berühmtheit , die auf eine Schwarzmarktdroge stößt, die vorübergehend eine jüngere und bessere Version ihrer selbst hervorbringt, berichtet Variety .

Nach einer Pause konnte die Szene schließlich zu Ende gedreht werden.

"The Substance", in dem auch Margaret Qualley (29, "Once Upon A Time... in Hollywood") und Dennis Quaid (70, "Reagan") mitspielen, feiert am 18. September Premiere.