Jetzt spricht Walentina Doronina: So soll der Unfall passiert sein

Alles in Kürze

Der Wagen von Walentina Doronina (25) wurde bei dem Unfall stark an der rechten Vorderseite beschädigt. © Screenshot/Instagram/Walentina Doronina

Nur wenige Stunden haben am Wochenende zwischen dem Horrorunfall von Yasin Mohamed (34) und seinem nicht angeschnallten Beifahrer Gigi Birofio (26) sowie dem Crash von "Wale" gelegen.

Jetzt fühlt sich die Essenerin offensichtlich bereit, erstmals über den Unfall auf dem Heimweg zu sprechen. Im Interview mit RTL schildert die 25-Jährige detailliert, wie es dazu kommen konnte.

Demnach hatte eine Freundin am Steuer gesessen, teilte "Wale" mit. "Erst fuhr das Auto nach rechts auf den Standstreifen, dann ging alles so schnell – plötzlich Blätter, ein Busch, das Auto dreht sich mehrfach. Sekunden später der laute Aufprall in die Leitplanke."

Die Sekunden nach dem Schock schildert die ehemalige "Sommerhaus"-Zicke so: "Ich dachte wirklich, als ich wach geworden bin vom Schlaf und die ganzen Blätter gesehen habe, dass ich sterben werde."