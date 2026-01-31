Emotionale Beichte im Dschungelcamp: So schlimm wurde Eva Benetatou gemobbt
Gold Coast (Australien) - An Tag acht im Dschungelcamp brachen bei Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) alle emotionalen Dämme: Die ehemalige Flugbegleiterin aus Düsseldorf packte aus über Mobbing, falsche Freunde und eine schwierige Schulzeit.
"Leider habe ich echt ganz viele schlechte Erfahrungen im freundschaftlichen Bereich gemacht", gestand Benetatou ihrem Mitstreiter Hubert Fella (58) während der Camp-Nachtwache.
Insbesondere ihre Mitschülerinnen hätten die 33-Jährige permanent auf dem Kieker gehabt - und das aus eigentlich banalen Gründen: "Die haben mich ausgelacht, wie ich Chips gegessen habe, oder wie ich mein Brot angefasst habe, oder wie ich meine Brille getragen habe. Und dann waren die halt so gemein."
Der negative Höhepunkt folgte dann bei einem Auftritt mit ihrem Schulchor, bei dem ihre Klassenkameradinnen im Publikum saßen. "Die haben sich hingestellt, mich ausgebuht, Tomaten geschmissen, T-Shirts gemacht ...", so Benetatou. Auf den grellgrünen Shirts habe angeblich "Eva Bi***" gestanden. "Das weiß ich heute noch."
Inzwischen sei ihr klar: "Die haben es bejubelt, mir wehzutun. Die haben es bejubelt, dass ich heulend von der Bühne gegangen bin."
Mobbing hat noch heute Auswirkungen auf das Leben von Eva Benetatou
Die Folge: Benetatou habe eigentlich immer nur mit Jungs abgehangen. "Die waren auch meine besten Freunde", berichtete sie ihrem Nachtwachen-Kompagnon.
Und genau das sei auch der Grund für die Anfeindungen ihrer Mitschülerinnen gewesen - zumindest, wenn es nach der Mutter des TV-Sternchens geht. Die habe ihrer Tochter nämlich schon früh gesagt, dass sie aus Neid gemobbt würde und das "mit den Jungs zu tun" hätte.
Dennoch haben die schlimmen Erfahrungen noch heute Auswirkungen auf das Leben der Single-Mama. Schließlich sei das laut der Dschungelcamperin ausgerechnet in den Jahren passiert, in denen man sein Selbstwertgefühl entwickeln würde.
"Das hat mich so gebrochen", betonte die 33-Jährige, der es nach wie vor schwerfallen würde, Vertrauen in andere Menschen zu fassen: "Freundschaften sind in die Brüche gegangen, weil ich verraten wurde."
