Emotionale Beichte im Dschungelcamp: So schlimm wurde Eva Benetatou gemobbt

Gold Coast (Australien) - An Tag acht im Dschungelcamp brachen bei Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) alle emotionalen Dämme: Die ehemalige Flugbegleiterin aus Düsseldorf packte aus über Mobbing, falsche Freunde und eine schwierige Schulzeit.

An Tag acht im Dschungelcamp hat Eva Benetatou (33) ihr Herz ausgeschüttet und verraten, warum sie noch heute Probleme hat, Vertrauen zu fassen. © RTL

"Leider habe ich echt ganz viele schlechte Erfahrungen im freundschaftlichen Bereich gemacht", gestand Benetatou ihrem Mitstreiter Hubert Fella (58) während der Camp-Nachtwache.

Insbesondere ihre Mitschülerinnen hätten die 33-Jährige permanent auf dem Kieker gehabt - und das aus eigentlich banalen Gründen: "Die haben mich ausgelacht, wie ich Chips gegessen habe, oder wie ich mein Brot angefasst habe, oder wie ich meine Brille getragen habe. Und dann waren die halt so gemein."

Der negative Höhepunkt folgte dann bei einem Auftritt mit ihrem Schulchor, bei dem ihre Klassenkameradinnen im Publikum saßen. "Die haben sich hingestellt, mich ausgebuht, Tomaten geschmissen, T-Shirts gemacht ...", so Benetatou. Auf den grellgrünen Shirts habe angeblich "Eva Bi***" gestanden. "Das weiß ich heute noch."

Inzwischen sei ihr klar: "Die haben es bejubelt, mir wehzutun. Die haben es bejubelt, dass ich heulend von der Bühne gegangen bin."