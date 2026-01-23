TV-Ende nach Dschungelcamp? Eva Benetatou plant Karriere-Neustart

Ist das Dschungelcamp ein Neuanfang für Eva Benetatou (33) oder leitet es das Ende ihrer TV-Karriere ein? © RTL

"Das Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars", "Forsthaus Rampensau"- die Liste der Shows, in denen die alleinerziehende Mutter in den vergangenen Jahren zu sehen war, ist lang.

Was sie alle eint: In jeder der Shows geht es darum, aufzufallen und durch den einen oder anderen Streit oder Skandal Sendezeit zu generieren.

Trotzdem stellt Eva Benetatou jetzt gegenüber der BILD klar: "Ich sehe mich nicht in Formaten, in denen man beleidigt oder niedergemacht wird. Das ist nicht mein Ding."

Das Dschungelcamp, das am Freitag startet und gewissermaßen den Startschuss ins Reality-TV-Jahr darstellt, sei für sie daher entweder "ein Neuanfang oder das Ende einer Ära. Ich wünsche mir eine neutrale Chance, gesehen, gehört und nicht sofort verurteilt zu werden."

Sollte sie im Anschluss trotzdem nicht für die von ihr präferierten Formate gebucht werden, will das TV-Sternchen einen Schlussstrich ziehen und wieder in einen normalen Job zurückkehren. Entsprechende Pläne dafür liegen schon in der Schublade bereit.