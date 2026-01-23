TV-Ende nach Dschungelcamp? Eva Benetatou plant Karriere-Neustart
Düsseldorf/Australien - Ab Freitag muss sich Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) im Promi-Busch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" beweisen. Vorher hat sich die 33-Jährige aber schon Gedanken über ihre Zukunft gemacht.
"Das Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars", "Forsthaus Rampensau"- die Liste der Shows, in denen die alleinerziehende Mutter in den vergangenen Jahren zu sehen war, ist lang.
Was sie alle eint: In jeder der Shows geht es darum, aufzufallen und durch den einen oder anderen Streit oder Skandal Sendezeit zu generieren.
Trotzdem stellt Eva Benetatou jetzt gegenüber der BILD klar: "Ich sehe mich nicht in Formaten, in denen man beleidigt oder niedergemacht wird. Das ist nicht mein Ding."
Das Dschungelcamp, das am Freitag startet und gewissermaßen den Startschuss ins Reality-TV-Jahr darstellt, sei für sie daher entweder "ein Neuanfang oder das Ende einer Ära. Ich wünsche mir eine neutrale Chance, gesehen, gehört und nicht sofort verurteilt zu werden."
Sollte sie im Anschluss trotzdem nicht für die von ihr präferierten Formate gebucht werden, will das TV-Sternchen einen Schlussstrich ziehen und wieder in einen normalen Job zurückkehren. Entsprechende Pläne dafür liegen schon in der Schublade bereit.
Eva Benetatou will wieder im Flugzeug arbeiten
"Ich habe mich lange genug emotional beeinträchtigen lassen. Jetzt baue ich mir ein festes Standbein auf und gehe dahin zurück, wo mein Herz ist: ins Flugzeug."
Zur Erinnerung: Vor ihrem ersten TV-Auftritt bei der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" im Jahr 2019 arbeitete Benetatou als Stewardess.
Als Flugbegleiterin will sie laut BILD nun aber nicht mehr auf Reisen, sondern stattdessen ganz hoch hinaus: "Es ist alles im Planungsprozess. Mein Ziel ist, als Pilotin bei einer Airline zu fliegen", beteuert die 33-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot), RTL