Eva Benetatou überrascht mit Familien-Geschichte
Düsseldorf/Brisbane (Australien) - Sechs Jahre steht Eva Benetatou (33) mittlerweile schon im Rampenlicht. Ein Detail hat der Realitystar erst jetzt verraten.
Es hat ausgerechnet etwas mit ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu tun.
Denn wie die Single-Mama in ihrer neuesten Instagram-Story verraten hat, lebt ein Teil ihrer Familie im fernen Australien.
Im Detail geht es um ihren nicht namentlich bekannten Cousin, der samt Frau am anderen Ende der Welt lebt und den die 33-Jährige nur äußerst selten zu Gesicht bekommt.
"Viele wissen es noch nicht - ich habe Familie auch hier in Australien. Heute haben wir meinen Cousin mit seiner Frau zum Dinner getroffen", erklärt die ehemalige Kurzzeit-Auswanderin ihrer Community.
Wie die Ex von Chris Broy (36) außerdem mitteilt, habe ihr Cousin ihr nur das Beste für das anstehende Dschungelcamp-Abenteuer bei RTL gewünscht.
Eva Benetatou schmeißt sich ins Abenteuer ihres Lebens
"Danke, Cousin, es war großartig, dich zu sehen und zu umarmen", schreibt Eva zum Abschluss ihrer emotionalen Momentaufnahme im Restaurant.
Bereits in den kommenden Tagen geht es für die Düsseldorferin samt elf Promi-Mitstreitenden los Richtung Dschungelcamp. "Ich bin fertig. Make-up sitzt, Gedanken fliegen, Haltung steht", heißt es außerdem auf Instagram.
Erst zum Start in die neue Woche hatte sich die Ex-Freundin von Dennis Kessmeyer (†45) gegen haufenweise Kritik wehren müssen, weshalb sie auf ihrer Reise nach Australien auf Söhnchen George verzichtet hatte. Dabei geht es ihr in allererster Linie darum, ihrem Kleinen den ganzen Stress rund um TV-Kameras und zwischen den angereisten Promi-Begleitpersonen nicht anzutun.
"Was habe ich davon, wenn ich mein Kind mitnehme, ich nicht da bin und er die ganze Zeit fragt, wo seine Mama ist?!", stellt Eva klar. Ab dem 23. Januar kämpft sie bei "IBES" um die Dschungelkrone und 100.000 Euro Preisgeld.
