Eva Benetatou überrascht mit Familien-Geschichte

Düsseldorf/Brisbane (Australien) - Sechs Jahre steht Eva Benetatou (33) mittlerweile schon im Rampenlicht. Ein Detail hat der Realitystar erst jetzt verraten.

Eva Benetatou (33) machte ihren Fans am Dienstag ein familiäres Geständnis. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Es hat ausgerechnet etwas mit ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu tun.

Denn wie die Single-Mama in ihrer neuesten Instagram-Story verraten hat, lebt ein Teil ihrer Familie im fernen Australien.

Im Detail geht es um ihren nicht namentlich bekannten Cousin, der samt Frau am anderen Ende der Welt lebt und den die 33-Jährige nur äußerst selten zu Gesicht bekommt.

"Viele wissen es noch nicht - ich habe Familie auch hier in Australien. Heute haben wir meinen Cousin mit seiner Frau zum Dinner getroffen", erklärt die ehemalige Kurzzeit-Auswanderin ihrer Community.

Wie die Ex von Chris Broy (36) außerdem mitteilt, habe ihr Cousin ihr nur das Beste für das anstehende Dschungelcamp-Abenteuer bei RTL gewünscht.