Eva Benetatou knallhart: Deshalb lässt sie Sohn George eiskalt in Deutschland zurück

Kaum in Australien gelandet muss Eva Benetatou schon erste Nachfragen beantworten, wieso sie ihren Sohn in Deutschland zurückgelassen hat.

Von Maurice Hossinger

Brisbane (Australien) - Jetzt geht das Abenteuer Dschungelcamp richtig los! Unmittelbar nach Ankunft Down Under spricht Eva Benetatou (33) ausführlich über die Beweggründe, weshalb sie Sohnemann George Tausende Kilometer weit weg zurückgelassen hat.

Statt Mama und Sohnemann George wird Eva Benetatou von Claudia Obert und ihrem Lover begleitet.
Statt Mama und Sohnemann George wird Eva Benetatou von Claudia Obert und ihrem Lover begleitet.  © IMAGO / pictureteam

Kaum hat die Reise ans andere Ende der Welt begonnen, muss sich die TV-Zicke direkt schon mit den ersten kritischen Stimmen auseinandersetzen.

Im Detail geht es ihren Kritikern um den Umgang mit Sohnemann George, den Eva für rund drei Wochen alleine zu Hause gelassen hat.

"Also Freunde, ich erzähle euch mal was zu den Hintergründen", leitet Eva noch am Flughafen Brisbane in die Thematik ein. "Ich hatte ihn damals bei den Dreharbeiten zu 'Kampf der Realitystars' in Thailand dabei - zusammen mit meiner Mama", erklärt sie in ihrer neuesten Instagram-Story.

Sich an die Ausnahmesituation zu gewöhnen soll Eva zufolge aber einige Tage gedauert haben. Grund genug, ähnliche Situationen diesmal nicht schon wieder anzutun. "Ich möchte ihm nicht den Stress im Hotel mit den Begleitpersonen und ganzen Kameras antun."

Eva Benetatou will Sohn Stress nicht antun

Die Single-Mama startet in der kommenden Woche in ihr Dschungelcamp-Abenteuer.
Die Single-Mama startet in der kommenden Woche in ihr Dschungelcamp-Abenteuer.  © IMAGO / pictureteam

Erst recht wolle sie vermeiden, dass ihr Nachwuchs die Zeit ihrer Mama zur Geduldsprobe werden lässt. "Deshalb habe ich für mein Kind entschieden und ihn zu Hause gelassen. Außerdem liebt er seine Oma und sieht sie jeden Tag. Hier würde er sich fragen, weshalb er Urlaub ohne Mama macht."

Die richtige Strategie hat sich die Ex-Freundin von Chris Broy (36) ebenfalls schon zurechtgelegt. Nämlich: So lange wie möglich im Dschungelcamp verweilen.

"Deshalb hoffe ich, dass ich umso länger im Camp bleiben darf und nicht so früh ins Hotelzimmer zurückmuss, wo ich ihn dann so vermisse", stellte Eva mit breitem Grinsen fest.

Bereits in der kommenden Woche geht es für Eva und ihre elf Promi-Mitstreitenden ins Dschungelcamp.

RTL zeigt alle 17 Live-Shows von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zur Primetime (20.15 Uhr). Moderiert wird das Promi-Spektakel von Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57).

Titelfoto: IMAGO / pictureteam

