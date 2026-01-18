Eva Benetatou knallhart: Deshalb lässt sie Sohn George eiskalt in Deutschland zurück

Brisbane (Australien) - Jetzt geht das Abenteuer Dschungelcamp richtig los! Unmittelbar nach Ankunft Down Under spricht Eva Benetatou (33) ausführlich über die Beweggründe, weshalb sie Sohnemann George Tausende Kilometer weit weg zurückgelassen hat.

Statt Mama und Sohnemann George wird Eva Benetatou von Claudia Obert und ihrem Lover begleitet. © IMAGO / pictureteam

Kaum hat die Reise ans andere Ende der Welt begonnen, muss sich die TV-Zicke direkt schon mit den ersten kritischen Stimmen auseinandersetzen.

Im Detail geht es ihren Kritikern um den Umgang mit Sohnemann George, den Eva für rund drei Wochen alleine zu Hause gelassen hat.

"Also Freunde, ich erzähle euch mal was zu den Hintergründen", leitet Eva noch am Flughafen Brisbane in die Thematik ein. "Ich hatte ihn damals bei den Dreharbeiten zu 'Kampf der Realitystars' in Thailand dabei - zusammen mit meiner Mama", erklärt sie in ihrer neuesten Instagram-Story.

Sich an die Ausnahmesituation zu gewöhnen soll Eva zufolge aber einige Tage gedauert haben. Grund genug, ähnliche Situationen diesmal nicht schon wieder anzutun. "Ich möchte ihm nicht den Stress im Hotel mit den Begleitpersonen und ganzen Kameras antun."