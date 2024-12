Eva Benetatou mit kryptischem Statement - Darf Ex Chris Broy seinen Sohn nicht mehr sehen?

Düsseldorf - In einer Fragerunde hat Eva Benetatou (32) erneut ein klares Statement rund um den Status zwischen Söhnchen George (3) und Papa Chris Broy (35) vermieden. Funkt die Griechin etwa ganz bewusst dazwischen?

Brisant wird es erst an dem Punkt, an dem die "Fame Fighting"-Siegerin über ihre Gedanken rund um ein Papa-Sohn-Treffen spricht.

So richtig kommt die mutmaßliche Dschungelcamperin der nächsten Staffel nicht weg von den Männern. Erst machten sie und Ex-Freund Dennis Kessmeyer (43) Anfang Dezember die Trennung offiziell - jetzt muss sich die alleinerziehende Mama erneut mit Ex Chris Broy herumschlagen.

Während der Beziehung zum Kölner brachte die 32-Jährige den kleinen George (3) zur Welt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Offenbar könne sie zum jetzigen Zeitpunkt "gar nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist, wenn ich an meinen Sohn dabei denke".

Nanu, herrscht zwischen dem Ex-Paar etwa noch Eiszeit? Zu einer endgültigen Aussprache scheint es in letzter Zeit wohl eher nicht gekommen zu sein. "Alles zu seiner Zeit", lautet das Schlussplädoyer der Hobby-Musikerin. Deutlich schlauer als zuvor war der interessierte User aber trotzdem nicht.

Dafür aber beim Thema Liebe! Die ging zwar jüngst in die Brüche - genaue Vorstellungen über die Männerwelt hat die Ex-Liaison von Andrej Mangold (37) aber trotzdem. "Bedingungslose Hingabe, vollstes Vertrauen. Loyalität. Ehrlichkeit. (...) Zusammenhalt in guten und schlechten Zeiten" stehen offenbar ganz oben auf der Tagesordnung.

Ebenso interessiert wie am Liebesleben oder dem Verhältnis zwischen Chris Broy und Sohn George ist ihre Community auch am aktuellen Wohnort. Einzig und allein die Teilnahme bei "Fame Fighting" und ein Weihnachten mit der Familie halten die 32-Jährige derzeit noch in Deutschland. "Unser Ziel ist und bleibt Abu Dhabi."