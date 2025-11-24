So knallhart ehrlich spricht Annette Frier über ihre Wechseljahre

In dieser Woche ist die Premiere von "Frier und Fünfzig" in München über die Bühne gegangen. © Felix Hörhager/dpa

Die Kölnerin sieht in der hormonellen Umstellung des Körpers überwiegend gute Seiten. "Es gibt einiges, das ich an den Wechseljahren mag. Sogar die Krisensituation. Ich mag Krisen, weil ich glaube, dass die oft Themen sichtbar machen, die vorher schon da waren, aber nicht angefasst wurden", erklärt sie der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Beispiel komme es zum berühmten Östrogenmangel. "Östrogen sorgt unter anderem dafür, dass wir Frauen freundlich sind und viel Kraft dafür einsetzen, dass Dinge funktionieren. Das ergibt in einer gewissen Lebensphase auch total Sinn", erläuterte Frier.

Als junge Mutter habe sie es als sinnvoll empfunden, die eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen, um ihre Kinder gut zu versorgen.

"Es ist aber – später im Leben - auch unsere Aufgabe, die Kinder ab einem bestimmten Punkt loszulassen, damit sie sich abnabeln können."