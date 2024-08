Eva Benetatou packt aus: So stichelt sie wegen Sohn George über Ex-Freund Chris

Seit einem Monat circa lebt Eva Benetatou (32) bereits in Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Rund einen Monat genießen Eva und Söhnchen George (2) inzwischen schon die Luft in der fernen Wüste Dubais.

Erst zum Start ins Wochenende und nach Fragen seiner Fans hatte sich Chris Broy diesbezüglich zu einem kurzen Statement hinreißen lassen. "Ihr könnt euch vorstellen, dass es mir damit nicht gut geht. Ich weiß, wenn ich zu diesem Zeitpunkt irgendetwas sagen würde, dass es Stress geben würde."

Jetzt kommt raus: Der aktuelle "Are You The One"-Frauenschwarm wollte vor einiger Zeit mit in die Wüste! Nach Aussage seiner Verflossenen soll er schon vor Jahren davon Wind bekommen haben, dass Eva eines Tages ihre Siebensachen packen wollte.

"Er wollte sogar mit! Hat aber nicht mehr daran geglaubt und gesagt 'Ja ja, du laberst nur' - trotzdem steht er da aber voll hinter", verriet die 32-Jährige in ihrer Story.

Gerade diese Ansicht hätte sie schließlich dazu motiviert, still und heimlich alle Zelte in Deutschland abzubrechen und in Abu Dhabi oder Dubai von vorne zu beginnen.